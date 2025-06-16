Γερμανία: Οι αγορές όπλων θα δώσουν προτεραιότητα στην ταχύτητα παράδοσης

Στα μελλοντικά αμυντικά συμβόλαια, η γερμανική υπηρεσία στρατιωτικών προμηθειών θα δώσει προτεραιότητα στην ταχεία παράδοση μάλλον, παρά στην προέλευση του κατασκευαστή, δήλωσε στο Ρόιτερς η κορυφαία αξιωματούχος της εν λόγω υπηρεσίας, καθώς η χώρα ετοιμάζεται να διπλασιάσει σχεδόν τις στρατιωτικές δαπάνες της.

«Από ποια χώρα θα αγοράσουμε θα εξαρτηθεί από το ποιος μπορεί να προσφέρει γρήγορα το απαιτούμενο υλικό», δήλωσε σε γραπτή συνέντευξή της η Ανέτε Λένικ-Έμντεν, γενική διευθύντρια της BAAINBw, της υπηρεσίας προμηθειών της Bundeswehr (οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις).

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποστήριξε πρόσφατα το αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αυξηθεί ο στόχος των χωρών μελών του ΝΑΤΟ για τις στρατιωτικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ τους. Η Γερμανία δαπάνησε πέρυσι για την άμυνα 2,1% του ΑΕΠ της, περίπου 90 δισεκατομμύρια ευρώ, συμμορφωμένη με τον τρέχοντα στόχο του ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες, που βρίσκεται στο 2% του ΑΕΠ.

Γερμανοί κατασκευαστές όπλων ελπίζουν να επωφεληθούν απ' αυτή την αύξηση της δαπάνης, όμως εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν εκτεταμένες δυνατότητες παραγωγής όπλων, αναμένεται επίσης να αυξήσουν τα κέρδη τους.

Η Λένικ-Έμντεν δεν σχολίασε άμεσα αν η γερμανική αμυντική βιομηχανία έχει επαρκείς δυνατότητες ώστε να επωφεληθεί από την αύξηση των αμυντικών δαπανών, αλλά κάλεσε τις εταιρείες να αυξήσουν την παραγωγή.

«Η βιομηχανία πρέπει να επεκτείνει τις δυνατότητές της. Θα κάνουμε προμήθειες, αυτό είναι σίγουρο -και από το ράφι… καθώς ο χρόνος έχει ουσιώδη σημασία», δήλωσε. Επείγει να εξοπλισθούν οι δυνάμεις μέχρι το 2029, πρόσθεσε, τη χρονολογία για την οποία το ΝΑΤΟ προειδοποιεί πως η Ρωσία μπορεί να είναι έτοιμη να εξαπολύσει επίθεση μεγάλης κλίμακας εναντίον συμμαχικού εδάφους.

Η Λένικ-Έμντεν δήλωσε πως η αντιαεροπορική άμυνα και τα πυρομαχικά είναι μεταξύ των κορυφαίων προτεραιοτήτων στον κατάλογο των στρατιωτικών προμηθειών.

Η ίδια απέρριψε τις ανησυχίες μερικών ειδικών ότι υπό την πίεση να καλυφθεί ο στόχος του 5%, κάποιες δαπάνες μπορεί να μην είναι απαραίτητες ή να διατεθούν σε λάθος τομέα, υπογραμμίζοντας ότι θα είναι ευθυγραμμισμένες με τα αιτήματα των ενόπλων δυνάμεων και θα εγκριθούν από το κοινοβούλιο.

«Γι' αυτό δεν βλέπω τέτοιο κίνδυνο», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.