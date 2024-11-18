Η διεθνής πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων Airbnb κάλεσε τον δήμαρχο της Βαρκελώνης να επανεξετάσει την επέκταση του μέτρου για τον περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων με το επιχείρημα ότι από αυτές επωφελείται ο ξενοδοχειακός κλάδος, ενώ δεν αντιμετωπίζεται ο υπερτουρισμός και η στεγαστική κρίση.

«Ο μόνος κερδισμένος από τον πόλεμο της Βαρκελώνης στις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις είναι ο ξενοδοχειακός κλάδος», ανέφερε η επικεφαλής πολιτικής της Airbnb για την Ισπανία και την Πορτογαλία, Σάρα Ροντρίγκες, σε επιστολή της προς τον δήμαρχο Χάουμε Κολμπόνι, το σαββατοκύριακο.

Global holiday home rental company Airbnb has urged Barcelona's mayor to rethink a widening crackdown on short-term rentals, arguing that it only benefits the hotel sector while failing to address overtourism and a housing crisis https://t.co/Ts5WNcPqS2 pic.twitter.com/o3FJuwqYWV — Reuters (@Reuters) November 18, 2024

Το δημαρχείο της Βαρκλεώνης δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει.

Τον Ιούνιο, ο Κολμπόνι ανακοίνωσε σχέδιο διακοπής της λειτουργίας όλων των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέχρι το 2028 για να περιοριστεί η αύξηση των ενοικίων για τους κατοίκους της πόλης.

Το μέτρο αυτό έχει προσβληθεί στα δικαστήρια.

Τι αναφέρει η επιστολή

Στην επιστολή της η Airbnb υποστήριξε ότι κανένα από τα προηγούμενα μέτρα της Βαρκελώνης, τα οποία είχαν επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στις νέες άδειες φιλοξενίας των τουριστών στο κέντρο της πόλης από το 2014, αποδείχτηκε αποτελεσματικό.

"Μια δεκαετία αργότερα, επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι ενώ οι βραχυχρόνιες ενοικιάσεις μειώθηκαν, οι προκλήσεις που σχετίζονται με τη στέγαση και τον υπερτουρισμό είναι χειρότερες από ποτέ", αναφέρεται.

Η επιστολή επικαλείται επίσημα στοιχεία που δείχνουν ότι οι μακροχρόνιες ενοικιάσεις έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 70% και η μέση τιμή ενός δωματίου ξενοδοχείου κατά τουλάχιστον 60% ακόμη και αν ο αριθμός των βραχυχρόνιων ενοικιαζόμενων κατοικιών μειώθηκε κατά το ήμισυ στα 8.842 τον περασμένο χρόνο σε σχέση με τα επίπεδα του 2020.

Στο μεταξύ, υποστηρίζεται στην επιστολή, η Ισπανία έχει κατασκευάσει λιγότερα σπίτια την τελευταία δεκαετία σε σχέση με κάθε άλλη εποχή μετά το 1970 παρά τη ραγδαία αύξηση της ζήτησης, παραθέτοντας ακόμη επίσημα στοιχεία που δείχνουν ότι στη Βαρκελώνη τα άδεια σπίτια είναι περισσότερα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις κατά οκτώ προς ένα.

"Οι πολιτικές που αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα, δηλαδή των κενών κατοικιών, είναι πιθανότερο να αυξήσουν την επάρκεια οικονομικών κατοικιών απ' ό,τι οι περιορισμοί στην Airbnb", σημείωσε η εταιρεία προσθέτοντας ότι, από το 2018, έχει αφαιρέσει περισσότερες από 7.000 αγγελίες από την πλατφόρμα της στη Βαρκελώνη.

Ενώ ο Κολμπόνι έχει πει ότι θα διατηρήσει την απαγόρευση της κατασκευής νέων ξενοδοχείων στο κέντρο της πόλης, επιθυμεί μεγαλύτερη ξενοδοχειακή διαθεσιμότητα αλλού στη Βαρκελώνη.

Η Εxceltur, η ένωση που απαρτίζεται από τις μεγαλύτερες τουριστικές επιχειρήσεις της Ισπανίας (μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες, ταξιδιωτικοί πράκτορες, τουρ οπερέιτορς και αεροπορικές εταιρείες) επιδιώκει την αυστηρή ρύθμιση των εταιρειών βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων από το 2022 χαρακτηρίζοντας "ανεξέλεγκτη" την άνθηση των κατοικιών προς βραχυχρόνια μίσθωση στις ισπανικές πόλεις.

Και άλλες ισπανικές πόλεις, όπως η Μαδρίτη και η Μάλαγα, επέβαλαν φέτος περιορισμούς σε αυτού του τύπου τις μισθώσεις.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.