Η Βαρκελώνη δεν μπορεί να απορροφήσει τη συνεχή, αχαλίνωτη αύξηση του αριθμού των τουριστών και πρέπει να επιβάλει περιορισμούς προκειμένου να μην εξελιχθεί σε ένα «θεματικό πάρκο» χωρίς κατοίκους, δήλωσε σήμερα στο Reuters ο δήμαρχος της δημοφιλέστερης για τους ξένους τουρίστες πόλης της Ισπανίας.

Τον περασμένο μήνα, η Βαρκελώνη δεσμεύτηκε ότι θα βάλει τέλος σε όλες τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις διαμερισμάτων έως το 2028, με στόχο να περιορίσει τις ολοένα και αυξανόμενες τιμές των ενοικίων για τους κατοίκους της πόλης. Και νωρίτερα αυτόν τον μήνα, οι εικόνες από μια διαμαρτυρία κατά του τουρισμού έκαναν τον γύρο του κόσμου, αφότου μια ομάδα διαδηλωτών χρησιμοποίησε νεροπίστολα για να ψεκάσει τους τουρίστες, εν μέσω ολοένα και μαζικότερων κινητοποιήσεων κατά του μαζικού τουρισμού στην Ισπανία.

Ο Σοσιαλιστής δήμαρχος Ζάουμε Κολμπόνι δήλωσε ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για περιορισμό της προσφοράς από τη στιγμή που δεν μπορεί να επηρεάσει τη ζήτηση, η οποία, όπως σημείωσε, δείχνει ότι είναι απεριόριστη και θα μπορούσε να αυξηθεί μεταξύ 3 με 8% τον χρόνο, κάτι που «καμία πόλη δεν θα μπορούσε να απορροφήσει».

«Εάν έχεις ένα θέατρο με χωρητικότητα 300 θέσεων, δεν μπορείς να πουλήσεις 500 (εισιτήρια) ακόμα κι αν έχεις 200 ανθρώπους να περιμένουν στην ουρά… Τα πάντα έχουν ένα όριο», επισήμανε ο Κολμπόνι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε από το γραφείο του.

Πέρυσι, περίπου 26 εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν την πόλη των 1,6 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου ο τουρισμός αντιστοιχεί στο 15% της οικονομίας της και αξιωματούχοι κάνουν ήδη λόγο για ένα ενδεχόμενο ρεκόρ για το 2024.

«Ο τουρισμός πρέπει να εξυπηρετεί το μοντέλο της πόλης, όχι το αντίθετο. Αυτό είναι που κάνουμε στη Βαρκελώνη», πρόσθεσε ο Κολμπόνι, αναμένοντας πως και άλλοι θα ακολουθήσουν την απαγόρευση των τουριστικών διαμερισμάτων, έπειτα από τις επαφές που είχε με αξιωματούχους άλλων πόλεων.

Ωστόσο, οι επισκέπτες προτιμούν ολοένα και περισσότερο το να νοικιάζουν σπίτια για διακοπές όταν ταξιδεύουν, με τις βραχυπρόθεσμες μισθώσεις από τους ξένους τουρίστες στην Ισπανία να καταγράφουν αύξηση 24% μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου, σύμφωνα με την ένωση τουριστικής βιομηχανίας Exceltur.

Ο Κολμπόνι, η θητεία του οποίου λήγει το 2027, απέκλεισε το ενδεχόμενο να χαλαρώσει την απαγόρευση, την οποία υπερασπίζεται ως νόμιμη, παρά το γεγονός ότι έχουν ήδη κατατεθεί προσφυγές σε δικαστήρια, την ώρα που μια δημοσκόπηση της τοπικής κυβέρνησης δείχνει ότι το 75% των κατοίκων της Βαρκελώνης στηρίζει το μέτρο.

Όταν τα 10.000 τουριστικά διαμερίσματα που μετρά τώρα η πόλη αποκλειστούν από την αγορά έως το 2028, αυτό θα αποτελούσε ένα ισοδύναμο περιουσίας που θα χτιζόταν σε διάστημα δέκα και πλέον ετών, τόνισε ο ίδιος.

Ούτε σχεδιάζει να χαλαρώσει την υφιστάμενη απαγόρευση στο άνοιγμα νέων ξενοδοχείων στο κέντρο της πόλης, ενώ επιδιώκει επίσης να αυξήσει τα δημοτικά τέλη τα οποία καταβάλλουν οι επιβάτες κρουαζιερόπλοιων που μένουν λιγότερες από 12 ώρες. Ο στόχος, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι οι αφίξεις διά θαλάσσης να σταματήσουν να καταγράφουν αύξηση, αφότου έφθασαν στο σημείο ρεκόρ των 3,6 εκατομμυρίων επιβατών κρουαζιερόπλοιων το 2023.

Την ίδια ώρα, ο Κολμπόνι χαρακτήρισε τη διαμαρτυρία με τα νεροπίστολα «απολύτως αξιοκατάκριτη», που δεν χαρακτηρίζει το πνεύμα που η Βαρκελώνη αντιπροσωπεύει, υποστηρίζοντας ότι όλοι οι τουρίστες είναι ευπρόσδεκτοι και οι διαδηλώσεις δεν θα πρέπει να φοβίζουν τους επισκέπτες.

Πηγή: skai.gr

