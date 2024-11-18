Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 43 τραυματίστηκαν σε μια ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε στο λιμάνι της Οδησσού της Μαύρης Θάλασσας σήμερα Δευτέρα, όπως δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Oleh Kiper.

Τέσσερα παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες, ενώ τρία άτομα είναι σε σοβαρή κατάσταση, ανέφερε ο Kiper στο Telegram.

Man without leg, dead and wounded people on the street.



Odessa today. Europe today.



Remember this, when next time somebody will tell you about great russian culture pic.twitter.com/mbmp10Abt3 — Денис Казанський (@den_kazansky) November 18, 2024

🇺🇦 Odessa.



The work of the #Ukrainian Air Defense. This is also confirmed by the comments of numerous sources in #Ukraine.



A Patriot missile was used against a residential building in Odessa. pic.twitter.com/yoYwBcOOb2 — Иван ☦ (@lll_Tatarinov_H) November 18, 2024

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε στο Telegram ότι ένας ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε μια κατοικημένη γειτονιά και ότι μια πολυκατοικία, ένα πανεπιστημιακό κτίριο και ένα διοικητικό κτίριο υπέστησαν ζημιές.

«Αυτά δεν είναι τυχαίες απεργίες - είναι απεργίες επίδειξης. Μετά από κλήσεις και συναντήσεις με τον Πούτιν, μετά από όλα τα ψεύτικα κουτσομπολιά στα μέσα ενημέρωσης για υποτιθέμενη "απόσχιση" από χτυπήματα, η Ρωσία δείχνει αυτό που πραγματικά την ενδιαφέρει: μόνο πόλεμο» είπε.

«Η κατάσταση είναι πιο δύσκολη στην Οδησσό και την περιφέρειά της. Δυστυχώς, δεν είναι ακόμη τεχνικά δυνατή η παροχή ρεύματος για τη λειτουργία κρίσιμων υποδομών», ανέφερε ο διανομέας ρεύματος DTEK στο messenger Telegram.

Το πρωί της Δευτέρας αποκαταστάθηκε η παροχή ρεύματος για περίπου 400.000 σπίτια ενώ 321.000 καταναλωτές παρέμεναν χωρίς ρεύμα, ανακοίνωσε η DTEK.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.