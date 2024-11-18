Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ρωσικό σφυροκόπημα στην Οδησσό: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 43 τραυματίες από πυραυλική επίθεση - Δείτε βίντεο

Τέσσερα παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες, ενώ τρία άτομα είναι σε σοβαρή κατάσταση - Αποκαταστάθηκε η παροχή ρεύματος για περίπου 400.000 σπίτια

Οδησσός

Τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 43 τραυματίστηκαν σε μια ρωσική πυραυλική επίθεση που σημειώθηκε στο λιμάνι της Οδησσού της Μαύρης Θάλασσας σήμερα Δευτέρα, όπως δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Oleh Kiper.

Τέσσερα παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες, ενώ τρία άτομα είναι σε σοβαρή κατάσταση, ανέφερε ο Kiper στο Telegram.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε στο Telegram ότι ένας ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος έπληξε μια κατοικημένη γειτονιά και ότι μια πολυκατοικία, ένα πανεπιστημιακό κτίριο και ένα διοικητικό κτίριο υπέστησαν ζημιές.

«Αυτά δεν είναι τυχαίες απεργίες - είναι απεργίες επίδειξης. Μετά από κλήσεις και συναντήσεις με τον Πούτιν, μετά από όλα τα ψεύτικα κουτσομπολιά στα μέσα ενημέρωσης για υποτιθέμενη "απόσχιση" από χτυπήματα, η Ρωσία δείχνει αυτό που πραγματικά την ενδιαφέρει: μόνο πόλεμο» είπε.

«Η κατάσταση είναι πιο δύσκολη στην Οδησσό και την περιφέρειά της. Δυστυχώς, δεν είναι ακόμη τεχνικά δυνατή η παροχή ρεύματος για τη λειτουργία κρίσιμων υποδομών», ανέφερε ο διανομέας ρεύματος DTEK στο messenger Telegram.

Το πρωί της Δευτέρας αποκαταστάθηκε η παροχή ρεύματος για περίπου 400.000 σπίτια ενώ 321.000 καταναλωτές παρέμεναν χωρίς ρεύμα, ανακοίνωσε η DTEK.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Οδησσός Ουκρανία Νεκροί Πόλεμος στην Ουκρανία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark