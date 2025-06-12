Ένα άτομο σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, παρά την εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο αναφέρει ότι το άτομο επέβαινε σε μοτοσικλέτα και σκοτώθηκε από «επιδρομή με ισραηλινό εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος».

Νωρίτερα, λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ότι ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επιδρομές το βράδυ της Πέμπτης σε περιοχές κοντά στις πόλεις Μπαϊσαρίγιε και Τέμπνα, στα νότια της Σιδώνας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση ή σχόλιο από τον Ισραηλινό Στρατό (IDF) σχετικά με τις φερόμενες επιδρομές.

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη στη μεθόριο Ισραήλ–Λιβάνου, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις εν μέσω φόβων για γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή.





Πηγή: skai.gr

