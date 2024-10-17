Ένας πιλότος της Air India ανέφερε το μεσημέρι της Πέμπτης ότι υπάρχει «απειλή για βόμβα» σε ένα αεροπλάνο Boeing 777, καθώς πλησιάζει στο Λονδίνο, ζητώντας εσπευσμένα άδεια για άμεσα προσγείωση.

Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον 10 ινδικές πτήσεις έλαβαν απειλές για βόμβες, που αποδείχτηκαν φάρσες, τις τελευταίες 48 ώρες, με αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις και εκτροπές.

Όπως μεταδίδει το BBC News, την Τρίτη, η Πολεμική Αεροπορία της Σιγκαπούρης έστειλε δύο μαχητικά αεροσκάφη για να συνοδεύσουν ένα αεροπλάνο της Air India Express μακριά από κατοικημένες περιοχές μετά από απειλή για βόμβα.

Ώρες πριν από αυτό, ένα αεροπλάνο της Air India από το Δελχί στο Σικάγο έπρεπε να προσγειωθεί σε καναδικό αεροδρόμιο ως προληπτικό μέτρο. Οι απειλές για βόμβες που αποδεικνύονται φάρσες σε αεροπορικές εταιρείες δεν είναι ασυνήθιστες στην Ινδία, αλλά δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την ξαφνική αύξηση από τη Δευτέρα.

Αξιωματούχοι από τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας και το Γραφείο Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας της κυβέρνησης δεν απάντησαν στα email του BBC για σχολιασμό.

Εκτός από την Air India, απειλές δέχθηκαν οι IndiGo, SpiceJet και Akasa Air.

Τη Δευτέρα, τρεις διεθνείς πτήσεις που απογειώθηκαν από τη Βομβάη εκτράπηκαν ή καθυστέρησαν μετά από απειλές. Η αστυνομία συνέλαβε έναν έφηβο σε σχέση με αυτό.

Την Τρίτη, επίσης επτά πτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των δύο αεροπλάνων της Air India, επηρεάστηκαν μετά από απειλές.

Η Air India σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι συνεργάζεται με τις Αρχές για τον εντοπισμό των ανθρώπων που κρύβονται πίσω από τις απειλές και εξετάζει το ενδεχόμενο νομικής δράσης για την ανάκτηση των ζημιών που προκλήθηκαν.

Συνελήφθη ένας ανήλικος ως ύποπτος για τις απειλές για βόμβα σε αεροσκάφη ινδικών εταιρειών

Η αστυνομία στην οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας, το Μουμπάι (Βομβάη), συνέλαβε έναν ανήλικο, ο οποίος φέρεται να ανήρτησε διαδικτυακά απειλές για βόμβα σε τρεις πτήσεις στις αρχές της εβδομάδας, ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Η Air India ανακοίνωσε ότι η πτήση της από το Νέο Δελχί στο Σικάγο υποχρεώθηκε χθες να πραγματοποιήσει επείγουσα προσγείωση στον Καναδά έπειτα από "απειλή ασφαλείας που αναρτήθηκε διαδικτυακά". Οι επιβάτες στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με αεροσκάφος της καναδικής πολεμικής αεροπορίας.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να ενισχύσει την ασφάλεια στις διεθνείς πτήσεις της επιστρατεύοντας αστυνομικούς που θα οπλοφορούν αλλά με πολιτική περιβολή, σύμφωνα με την εφημερίδα της Ινδίας Economic Times.

Πηγή: skai.gr

