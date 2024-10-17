Το πρωί της Πέμπτης οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι χρησιμοποιήθηκαν βομβαρδιστικά Β-2 Stealth για επιδρομές σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων των Χούθι, «δορυφόρου» της Τεχεράνης, στη σκιά της επικείμενης ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν.

«Αυτές οι ενέργειες», τονίζουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, «έγιναν για να υποβαθμιστεί η ικανότητα των Χούθι να συνεχίσουν τις απερίσκεπτες και παράνομες επιθέσεις τους στη διεθνή εμπορική ναυτιλία και στο προσωπικό και πλοία των ΗΠΑ, του συνασπισμού και του εμπορίου στην Ερυθρά Θάλασσα, στο στενό Μπαμπ Αλ-Μαντέμπ και στον Κόλπο του Άντεν, υποβαθμίζοντας την ικανότητά τους να απειλούν τους περιφερειακούς εταίρους».



JUST IN: US B-2 bombers strike Iran-backed Houthis in Yemen — CNN



"U.S. Central Command forces conducted multiple airstrikes on numerous Iran-backed Houthi weapons storage facilities within Houthi-controlled areas of Yemen." - CENTCOM

pic.twitter.com/tDpf4ZmM4s — Detect News (@TheDetectNews) October 17, 2024

«Αυτή ήταν μια μοναδική επίδειξη της ικανότητας των ΗΠΑ να στοχεύουν εγκαταστάσεις που οι αντίπαλοί μας προσπαθούν να κρατήσουν μακριά, ανεξάρτητα από το πόσο βαθιά θαμμένες κάτω από το έδαφος, σκληρές ή οχυρωμένες είναι», ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Λόιντ Όστιν σε δήλωσή του. «Η χρησιμοποίηση βομβαρδιστικών αεροσκαφών μεγάλης εμβέλειας stealth B-2 Spirit της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ αποδεικνύει τις παγκόσμιες ικανότητες των ΗΠΑ να αναλάβουν δράση εναντίον αυτών των στόχων όταν είναι απαραίτητο, ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε», είπε.

In the Statement released earlier by U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin regarding tonight’s Strikes against the Houthis in Western Yemen, he states that these Strikes using B-2 “Spirit” Long-Range Stealth Bombers were a “Unique Demonstration of the United States’ ability to… pic.twitter.com/f7iOmtrbtc — OSINTdefender (@sentdefender) October 17, 2024

Σημειώνεται πως ήταν η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν το στρατηγικό βομβαρδιστικό stealth για να επιτεθούν στην Υεμένη. Το B-2 είναι μια πολύ μεγαλύτερη πλατφόρμα από τα μαχητικά αεροσκάφη που έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι στιγμής για τη στόχευση εγκαταστάσεων και όπλων των Χούθι, ικανή να μεταφέρει πολύ μεγαλύτερο φορτίο βομβών.

Φόβος και τρόμος για κάθε εχθρό - Δείτε βίντεο που κόβουν την ανάσα

Το Northrop B-2 Spirit, γνωστό και ως Stealth Bomber, είναι ένα αμερικανικό βαρύ στρατηγικό βομβαρδιστικό, το οποίο χρησιμοποιεί τεχνολογία χαμηλής ανιχνευσιμότητας για να διαπερνά πυκνές αντιαεροπορικές άμυνες.

Το αεροσκάφος τύπου «ιπτάμενη πτέρυγα» διαθέτει πλήρωμα δύο ατόμων και σχεδιάστηκε από τη Northrop (μετέπειτα Northrop Grumman), με τους Boeing, Hughes και Vought ως κύριους υπεργολάβους. Παράχθηκε την περίοδο 1987-2000 και μπορεί να ρίξει τόσο συμβατικά όσο και θερμοπυρηνικά όπλα, όπως μέχρι και 80 βόμβες Mk 82 JDAM 500 λιβρών ή 16 πυρηνικές βόμβες B83.

Η ανάπτυξη του B-2 ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του προγράμματος Advanced Technology Bomber (ATB) την εποχή της κυβέρνησης Κάρτερ, η οποία ακύρωσε το πρόγραμμα του βομβαρδιστικού B-1A, καθώς το ATB έδειχνε μεγάλες προοπτικές.

Το B-2 μπορεί να εκτελεί επιθέσεις από ύψος 50.000 ποδιών (15.000 μέτρα) και έχει εμβέλεια 6.000 ναυτικών μιλίων (11.000 χλμ.) χωρίς ανεφοδιασμό, ενώ με ανεφοδιασμό μπορεί να πετάξει πάνω από 10.000 ναυτικά μίλια (19.000 χλμ.). Το αεροσκάφος μπήκε σε υπηρεσία το 1997 και αρχικά σχεδιάστηκε για πυρηνικές επιθέσεις, ωστόσο χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε μάχες με συμβατικό οπλισμό στον πόλεμο του Κοσόβου το 1999, και αργότερα σε Ιράκ, Αφγανιστάν και Λιβύη.

Η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ διαθέτει σήμερα 19 ενεργά B-2, καθώς ένα καταστράφηκε το 2008 και ένα ακόμη το 2022. Το σχέδιο είναι να παραμείνουν σε υπηρεσία μέχρι το 2032, οπότε και θα αντικατασταθούν από το Northrop Grumman B-21 Raider.

