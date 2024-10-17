Η αστυνομία στην οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας, το Μουμπάι (Βομβάη), συνέλαβε έναν ανήλικο, ο οποίος φέρεται να ανήρτησε διαδικτυακά απειλές για βόμβα σε τρεις πτήσεις στις αρχές της εβδομάδας, ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός.

Αυτό τον μήνα ινδικές αεροπορικές εταιρείες δέχτηκαν μια σειρά απειλών για τις εσωτερικές και διεθνείς πτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αποδείχτηκαν φάρσες.

"Καταδικάζουμε σθεναρά τις πρόσφατες απειλές για βόμβα σε ινδικούς αερομεταφορείς. Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και διασφαλίζουμε ότι λαμβάνεται κάθε απαραίτητο μέτρο ενάντια σε τέτοιες ενέργειες", έγραψε χθες στο Χ ο Ραμ Μοχάν Ναϊντου Κιντζαράπου, ο υπουργός πολιτικής αεροπορίας της χώρας.

Ο ίδιος είπε ότι ο συλληφθείς είναι ανήλικος, που σημαίνει κάτω των 18 ετών, και δεν τον κατονόμασε.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι απειλές για βόμβα διατυπώθηκαν μέσω λογαριασμού στο Χ και ανέφεραν ότι σε δύο πτήσεις της εταιρίεας IndiGo --η μια με κατεύθυνση την Μουσκάτ και η άλλη την Τζέντα--και σε μια της Air India με προορισμό τη Νέα Υόρκη επέβαιναν ένοπλοι που έφεραν εκρηκτικά.

Τουλάχιστον οκτώ πτήσεις της IndiGo επίσης δέχτηκαν απειλές.

Τρεις της Spicejet, δύο της Vistara και τέσσερις της Air India επίσης δέχτηκαν παρόμοιες απειλές, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

Η Air India ανακοίνωσε ότι η πτήση της από το Νέο Δελχί στο Σικάγο υποχρεώθηκε χθες να πραγματοποιήσει επείγουσα προσγείωση στον Καναδά έπειτα από "απειλή ασφαλείας που αναρτήθηκε διαδικτυακά". Οι επιβάτες στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με αεροσκάφος της καναδικής πολεμικής αεροπορίας.

Η κυβέρνηση σχεδιάζει να ενισχύσει την ασφάλεια στις διεθνείς πτήσεις της επιστρατεύοντας αστυνομικούς που θα οπλοφορούν αλλά με πολιτική περιβολή, σύμφωνα με την εφημερίδα της Ινδίας Economic Times.

Τα υπουργεία Εσωτερικών και Αεροπορίας δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Ρόιτερς να σχολιάσουν.

Πηγή: Skai.gr, Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.