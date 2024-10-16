Τουλάχιστον 10 ινδικές πτήσεις έλαβαν απειλές για βόμβες, που αποδείχτηκαν φάρσες, τις τελευταίες 48 ώρες, με αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις και εκτροπές.

Όπως μεταδίδει το BBC News, την Τρίτη, η Πολεμική Αεροπορία της Σιγκαπούρης έστειλε δύο μαχητικά αεροσκάφη για να συνοδεύσουν ένα αεροπλάνο της Air India Express μακριά από κατοικημένες περιοχές μετά από απειλή για βόμβα.

Ώρες πριν από αυτό, ένα αεροπλάνο της Air India από το Δελχί στο Σικάγο έπρεπε να προσγειωθεί σε καναδικό αεροδρόμιο ως προληπτικό μέτρο.

Οι απειλές για βόμβες που αποδεικνύονται φάρσες σε αεροπορικές εταιρείες δεν είναι ασυνήθιστες στην Ινδία, αλλά δεν είναι σαφές τι προκάλεσε την ξαφνική αύξηση από τη Δευτέρα.

Αξιωματούχοι από τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας και το Γραφείο Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας της κυβέρνησης δεν απάντησαν στα email του BBC για σχολιασμό.

Εκτός από την Air India, απειλές δέχθηκαν οι IndiGo, SpiceJet και Akasa Air.

Τη Δευτέρα, τρεις διεθνείς πτήσεις που απογειώθηκαν από τη Βομβάη εκτράπηκαν ή καθυστέρησαν μετά από απειλές. Η αστυνομία συνέλαβε έναν έφηβο σε σχέση με αυτό.

Την Τρίτη, επίσης επτά πτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των δύο αεροπλάνων της Air India, επηρεάστηκαν μετά από απειλές.

Η Air India σε ανακοίνωσή της ανέφερε ότι συνεργάζεται με τις Αρχές για τον εντοπισμό των ανθρώπων που κρύβονται πίσω από τις απειλές και εξετάζει το ενδεχόμενο νομικής δράσης για την ανάκτηση των ζημιών που προκλήθηκαν.

Κάθε ινδικό αεροδρόμιο διαθέτει Επιτροπή Αξιολόγησης Απειλής Βομβών, η οποία αξιολογεί τη σοβαρότητα της απειλής και αναλαμβάνει δράση ανάλογα. Μια απειλή μπορεί να οδηγήσει στην εμπλοκή της ομάδας εξουδετέρωσης βομβών, των σκύλων ανιχνευτών, των ασθενοφόρων, της αστυνομίας και των γιατρών.

Οι επιβάτες αποβιβάζονται από το αεροπλάνο μαζί με τις χειραποσκευές, τις αποσκευές που έχουν γίνει check-in και το φορτίο, και όλοι ελέγχονται ξανά.

Οι ομάδες μηχανικών και ασφαλείας ερευνούν επίσης το αεροπλάνο προτού λάβει άδεια να πετάξει ξανά.

Η καθυστέρηση μπορεί να κοστίσει χιλιάδες δολάρια σε αεροπορικές εταιρείες και υπηρεσίες ασφαλείας.

Για πτήσεις που κατευθύνονται προς άλλες χώρες, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε συμμετοχή διεθνών φορέων, όπως στη Σιγκαπούρη και στον Καναδά.

Την Τρίτη, ο υπουργός Άμυνας της Σιγκαπούρης δήλωσε ότι δύο από τα μαχητικά αεροσκάφη της πόλης-κράτους «συνόδευσαν» το αεροπλάνο της Air India Express προτού προσγειωθεί με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Changi. Το αεροπλάνο πετούσε από το Μαντουράι στην Ινδία με προορισμό τη Σιγκαπούρη.

Στον Καναδά - όπου η πτήση της Air India με προορισμό το Σικάγο είχε προσγειωθεί στο αεροδρόμιο Iqaluit ως προληπτικό μέτρο - η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία δήλωσε ότι ερευνά την απειλή.

Η Air India ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι ένα αεροπλάνο της καναδικής Πολεμικής Αεροπορίας μετέφερε τους επιβάτες στο Σικάγο. Δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα επιτραπεί να απογειωθεί το αεροπλάνο της Air India.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.