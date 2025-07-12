Τους εκπληκτικούς ισχυρισμούς ότι τα οστά του Ιησού φυλάσσονται σε μυστικά θησαυροφυλάκια στις ΗΠΑ έκανε ο ηγέτης του τάγματος των Ναϊτών Ιπποτών, που ιδρύθηκε τον 12ο αιώνα για την προστασία των Χριστιανών στους Αγίους Τόπους κατά τη διάρκεια των Σταυροφοριών.

Ο Timothy W. Hogan κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Danny Jones Podcast, είπε ότι οι θρυλικοί Ναΐτες Ιππότες μετέφεραν ιερά κειμήλια στον Νέο Κόσμο πριν από αιώνες, αποκρύπτοντάς τα από το Βατικανό.

Ο Hogan ισχυρίστηκε ότι το τάγμα ανακάλυψε κατά τον Μεσαίωνα τα λείψανα του Ιησού στον περίφημο «χαμένο τάφο του Ιησού», ή αλλιώς τον τάφο Ταλπιότ (Talpiot), που βρέθηκε το 1980 στην ανατολική Ιερουσαλήμ.

Στη συνέχεια οι Ιππότες τα αφαίρεσαν και τα μετέφεραν στην Αμερική, κρυφά από το Βατικανό, γιατί πίστευαν ότι θα ιερά λείψανα θα εξαφανιζόταν.

Ancient society claims Jesus' bones are hidden across two secret vaults in the US https://t.co/KO0iTnyBjj — Daily Mail (@DailyMail) July 11, 2025

«Ήξεραν ότι η καθολική Εκκλησία θα είχε θάψει την ιστορία, επειδή έρχεται σε αντίθεση με το δόγμα της» είπε χαρακτηριστικά ο Hogan , ο οποίος υπηρετεί ως Μέγας Διδάσκαλος ενός σύγχρονου τάγματος Ναϊτών (το Τάγμα διαλύθηκε από τον Πάπα Κλήμη Ε΄ το 1312, μετά από κατηγορίες για αίρεση, που πλέον πιστεύεται ευρέως ότι είχαν κατασκευαστεί για πολιτικούς λόγους).

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα οστά του Ιησού τώρα φυλάσσονται σε δύο θησαυροφυλάκια κάπου στα βορειοδυτικά της Αμερικής.

Τα οστεοφυλάκια του Ταλπιότ

Σύμφωνα με τον ηγέτη του Τάγματος, στον τάφο Ταλπιότ οι αρχαιολόγοι βρήκαν δέκα οστεοφυλάκια που πιστεύεται ότι περιέχουν τα οστά του Ιησού, της Μαρίας Μαγδαληνής, του Ιωάννη του Βαπτιστή και των παιδιών τους.

Σε έξι από αυτά υπάρχουν σχετικές επιγραφές, συμπεριλαμβανομένης μιας που έγραφε «Γεσούα μπαρ Γιεχόσεφ», που μεταφράζεται ως «Ιησούς, γιος του Ιωσήφ».

Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Hogan, το Βατικανό γνωρίζει που βρίσκονται κάποια από τα μυστικά θησαυροφυλάκια και μάλιστα επιχείρησε να εισβάλει σε ένα πριν από αρκετά χρόνια, προκειμένου να ανακτήσει κάποια από τα λείψανα.

Ωστόσο, η Παπική Εδρα δεν γνωρίζει που βρίσκονται οι κρυφές τοποθεσίες στις ΗΠΑ.

Ο ηγέτης του Τάγματος προειδοποίησε ότι αν το Βατικανό αποκτούσε ποτέ πρόσβαση, τα λείψανα «θα εξαφανίζονταν», καθώς αμφισβητούν τη θεμελιώδη χριστιανική διδασκαλία της σωματικής ανάστασης του Ιησού.

«Αν αυτά είχαν παραδοθεί στον Πάπα, θα είχαν εξαφανιστεί», επέμεινε.

Όσο για την ταυτοποίηση των λειψάνων, ο Hogan παραδέχτηκε ότι δεν έχουν ακόμη εξεταστεί, αλλά είπε ότι το τάγμα ελπίζει να πραγματοποιήσει ανάλυση DNA στο εγγύς μέλλον, ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για την τεκμηρίωση των ισχυρισμών τους.

Όταν ρωτήθηκε πώς θα επιβεβαίωναν την ταυτότητα των οστών, ο Ναϊτής ήταν επιφυλακτικός. «Πρόκειται για ευαίσθητες πληροφορίες», είπε.

«Αλλά όπως το καταλαβαίνω, ορισμένα θραύσματα που ανακτήθηκαν πρόσφατα από τον τάφο του Ταλπιότ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να γίνει μια αντιστοίχιση, υποθέτοντας ότι όλα συμφωνούν με τα ιστορικά μας αρχεία και τα ημερολόγια πλοίων».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.