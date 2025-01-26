Πολωνία: Ο Τουσκ καταγγέλλει τα συνθήματα που ακούστηκαν σε συγκέντρωση της AfD

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ κατήγγειλε σήμερα Κυριακή τα συνθήματα που ακούστηκαν το Σάββατο σε μια προεκλογική συγκέντρωση της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), παραμονές της 80ής επετείου από την απελευθέρωση του στρατοπέδου εξόντωσης Άουσβιτς-Μπιρκενάου.

Τα συνθήματα «έμοιαζαν όλα πολύ οικεία και ανησυχητικά. Ιδίως, λίγες ώρες πριν από την επέτειο της απελευθέρωσης του Άουσβιτς», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο Τουσκ διευκρίνισε ότι αναφερόταν «στα λόγια που ακούσαμε από το στόμα των πρωταγωνιστών της συγκέντρωσης της AfD όταν αναφέρονταν στη "Μεγάλη Γερμανία" και την "ανάγκη να ξεχάσουμε τη γερμανική ενοχή για τα ναζιστικά εγκλήματα"».

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς του απάντησε, σημειώνοντας ότι «συμφωνεί απολύτως» μαζί του.

Στη συγκέντρωση της AfD παρενέβη μέσω βιντεοκλήσης ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ, ο οποίος εκτίμησε ότι δίνεται μεγάλη έμφαση στα λάθη του παρελθόντος και οι Γερμανοί θα πρέπει να προχωρήσουν προς τα εμπρός. «Τα παιδιά δεν θα έπρεπε να είναι ένοχα για τα αμαρτήματα των παππούδων τους», είπε χαρακτηριστικά.

Τη Δευτέρα συμπληρώνονται 80 χρόνια από την απελευθέρωση του Άουσβιτς από τον σοβιετικό στρατό, στις 27 Ιανουαρίου 1945, λίγους μήνες πριν από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Το Άουσβιτς-Μπιρκενάου έγινε το σύμβολο της γενοκτονίας που διέπραξε η ναζιστική Γερμανία με θύματα έξι εκατομμύρια Εβραίους – το ένα εκατομμύριο από αυτούς, καθώς και περισσότεροι από 100.000 μη Εβραίοι, εξοντώθηκαν σε αυτό το στρατόπεδο μεταξύ 1940-45.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.