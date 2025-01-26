Λογαριασμός
Αμπάς κατά Τραμπ: Απορρίπτουμε κάθε σχέδιο εκτοπισμού Παλαιστινίων από τη Γάζα

Χωρίς να κατονομάσει τον ηγέτη των ΗΠΑ, ο Αμπάς «εξέφρασε την έντονη απόρριψη και την καταδίκη οποιωνδήποτε σχεδίων εκτοπισμού»

Αμπάς κατά Τραμπ: Απορρίπτουμε κάθε σχέδιο εκτοπισμού Παλαιστινίων από τη Γάζα

Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς καταδίκασε «οποιαδήποτε σχέδια» για τη μετεγκατάσταση του πληθυσμού της Γάζας εκτός της επικράτειας, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε τη μεταφορά τους στην Αίγυπτο και την Ιορδανία.

Χωρίς να κατονομάσει τον ηγέτη των ΗΠΑ, ο Αμπάς «εξέφρασε την έντονη απόρριψη και την καταδίκη οποιωνδήποτε σχεδίων που στοχεύουν στον εκτοπισμό του λαού μας από τη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρεται σε δήλωση του γραφείου του, προσθέτοντας ότι ο παλαιστινιακός λαός «δεν θα εγκαταλείψει τη γη και τους ιερούς τόπους του».
 

