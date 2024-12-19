Αίγυπτος: Επτά νεκροί σε πυρκαγιά παράνομης βιοτεχνίας κεριών

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σήμερα σε βιοτεχνία κεριών στην πόλη Σούμπρα ελ Χέιμα, βόρεια του Καΐρου, σύμφωνα με δημοσιεύματα αιγυπτιακών μέσων ενημέρωσης.

Η βιοτεχνία λειτουργούσε παράνομα στο ισόγειο πολυκατοικίας, όπως υπογραμμίζει η εφημερίδα Akhbar el-Yom.

Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, προτού καταφέρουν να την θέσουν υπό έλεγχο οι δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Έξι άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί, ενώ ένας βαριά τραυματισμένος άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο Νάσερ όπου διακομίστηκε.

