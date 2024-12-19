Τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σήμερα στη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Στην Τουλκάρεμ (βόρεια), τέσσερις Παλαιστίνιοι μαχητές βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος σε αυτοκίνητο. Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν πως διεξήγαγαν επιχείρηση στη συγκεκριμένη περιοχή, σε συνεργασία με τη Σιν Μπετ (την υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ).

Νωρίτερα σήμερα, σκοτώθηκαν δύο Παλαιστίνιοι στη διάρκεια εφόδου ισραηλινών στρατιωτών στον προσφυγικό καταυλισμό Μπαλάτα, κοντά στη Ναμπλούς. Όπως επισημαίνει το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, μια 80χρονη γυναίκα έπεσε νεκρή από σφαίρα που δέχθηκε στο στήθος.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε αργότερα πως ο δεύτερος νεκρός ήταν ένας 25χρονος, καταγγέλλοντας ότι ισραηλινοί στρατιώτες «πυροβόλησαν» προς τα ασθενοφόρα «εμποδίζοντας» έτσι τη διακομιδή τραυματιών σε νοσοκομείο.

Σε επικοινωνία του με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού είπε ότι οι αναφορές σχετικά με την επιχείρηση στον καταυλισμό Μπαλάτα θα διερευνηθούν.

Η βία στη Δυτική Όχθη, η οποία τελεί υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, έχει κλιμακωθεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, έναυσμα για τον οποίο αποτέλεσε η άνευ προηγουμένου επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023.

Έκτοτε τουλάχιστον 804 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις του ισραηλινού στρατού ή εποίκων, σύμφωνα το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας. Στο ίδιο διάστημα, τουλάχιστον 24 Ισραηλινοί, ανάμεσά τους στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων, σύμφωνα με απολογισμό των ισραηλινών αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

