Οι αμερικανικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα περιορισμούς στις πτήσεις των ντρόουν πάνω από κρίσιμες υποδομές στην πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ, όπου η παρατήρηση αγνώστων μη επανδρωμένων αεροσκαφών μονοπωλεί την επικαιρότητα και προκαλεί ανησυχία από τα τέλη Νοεμβρίου.

«Έπειτα από αίτημα ομοσπονδιακών εταίρων που είναι επιφορτισμένοι με την ασφάλεια, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) εξέδωσε 22 προσωρινούς περιορισμούς πτήσεων με τους οποίους απαγορεύονται οι πτήσεις drone πάνω από ευαίσθητες υποδομές στο Νιου Τζέρσεϊ», αναφέρεται σε ένα δελτίο Τύπου.

Οι περιορισμοί θα ισχύουν έως τη 17η Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον ιστότοπο της FAA, στον οποίο δεν δίνονται εξηγήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα.

«Δεν υφίσταται απειλή για τη δημόσια ασφάλεια σχετικά με τα περιστατικά παρατήρησης ντρόουν που καταγράφηκαν», επισήμανε εκ νέου σήμερα το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας.

Αυτή η απόφαση της FAA εφαρμόζεται προληπτικά, αφότου «εταίροι αναγκαίων υποδομών (…) ζήτησαν να επιβληθούν προσωρινοί περιορισμοί πτήσεων πάνω από τις εγκαταστάσεις τους», διευκρίνισε το υπουργείο σε ένα δελτίο Τύπου, χωρίς να κατονομάσει τις εν λόγω εγκαταστάσεις.

Αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που έχουν γίνει αντιληπτά εδώ και εβδομάδες στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, προκάλεσαν την ανησυχία κατοίκων για μια ενδεχόμενη ξένη παρέμβαση και οδήγησαν σε κατηγορίες για συγκάλυψη εκ μέρους της αμερικανικής κυβέρνησης.

Οι αρχές, μεταξύ αυτών το Πεντάγωνο και η αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία, ενέτειναν τις ανακοινώσεις και παρεμβάσεις προκειμένου να καθησυχάσουν τους φόβους.

«Δεν έχουμε αναγνωρίσει τίποτα το αφύσικο και δεν εκτιμάμε πως η δραστηριότητα έως σήμερα ενέχει κίνδυνο για την εθνική ή δημόσια ασφάλεια πάνω από τον πολιτικό εναέριο χώρο του Νιου Τζέρσεϊ ή άλλων πολιτειών στο βορειοανατολικό τμήμα», σημείωναν αυτήν την εβδομάδα σε ένα κοινό ανακοινωθέν η FAA, το υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας, το FBI και το Πεντάγωνο.

«Αφότου εξετάσαμε με προσοχή τα τεχνικά δεδομένα και τις πληροφορίες που λάβαμε από πολίτες, εκτιμάμε πως οι παρατηρήσεις που έγιναν έως σήμερα περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό νόμιμων εμπορικών ντρόουν, ερασιτεχνικών ντρόουν και μη επανδρωμένων αεροσκαφών των δυνάμεων επιβολής της τάξης, όπως και επανδρωμένα αεροσκάφη σταθερών πτερυγίων, ελικόπτερα και αστέρια που θεωρήθηκαν κατά λάθος ντρόουν», υπογραμμίζεται στο κείμενο.

Τα βίντεο με μυστηριώδη εναέρια φαινόμενα συνεχίζουν να κυκλοφορούν με την παρατήρησή τους να έχει αναφερθεί στις πολιτείες της Νέας Υόρκης, του Νιου Τζέρσεϊ, του Μέριλαντ και της Βιρτζίνια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

