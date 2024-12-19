Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Oυζμπέκος ομόλογός του Σάβκατ Μιρζιγιόγεφ συζήτησαν σχετικά με τη συνεργασία των χωρών τους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία τους νωρίτερα σήμερα, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Ο πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Πούτιν για τον θάνατο του στρατηγού Ίγκορ Κιρίλοφ – επικεφαλής των μονάδων Πυρηνικής, Βιολογικής και Χημικής Προστασίας των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας – και του υπασπιστή του, σε βομβιστική επίθεση στη Μόσχα την Τρίτη.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία του Κιρίλοφ, τον οποίο το Κίεβο είχε κατηγορήσει για χρήση χημικών όπλων εναντίον ουκρανικών στρατευμάτων. Η Μόσχα έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς του Κιέβου.

Ένας Ουζμπέκος συνελήφθη και κατηγορείται πως τοποθέτησε τη βόμβα που σκότωσε τον Κιρίλοφ και τον υπασπιστή του. Χθες Πέμπτη, ο συλληφθείς προσήχθη ενώπιον δικαστηρίου στη Μόσχα.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ουζμπεκιστάν συνεργάζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.