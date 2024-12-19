Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Oυζμπέκος ομόλογός του Σάβκατ Μιρζιγιόγεφ συζήτησαν σχετικά με τη συνεργασία των χωρών τους για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία τους νωρίτερα σήμερα, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.
Ο πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Πούτιν για τον θάνατο του στρατηγού Ίγκορ Κιρίλοφ – επικεφαλής των μονάδων Πυρηνικής, Βιολογικής και Χημικής Προστασίας των ενόπλων δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας – και του υπασπιστή του, σε βομβιστική επίθεση στη Μόσχα την Τρίτη.
Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία του Κιρίλοφ, τον οποίο το Κίεβο είχε κατηγορήσει για χρήση χημικών όπλων εναντίον ουκρανικών στρατευμάτων. Η Μόσχα έχει αρνηθεί τους ισχυρισμούς του Κιέβου.
Ένας Ουζμπέκος συνελήφθη και κατηγορείται πως τοποθέτησε τη βόμβα που σκότωσε τον Κιρίλοφ και τον υπασπιστή του. Χθες Πέμπτη, ο συλληφθείς προσήχθη ενώπιον δικαστηρίου στη Μόσχα.
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ουζμπεκιστάν συνεργάζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.