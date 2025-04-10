Η Αυστραλία απορρίπτει την έκκληση της Κίνας να ενώσουν τις δυνάμεις τους εν μέσω εμπορικού πολέμου

Η Αυστραλία απέρριψε την παρότρυνση της Κίνας να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε ό,τι αφορά το εμπόριο σήμερα, καθώς το Πεκίνο βρίσκεται σε αναζήτηση εταίρων για να αντιμετωπίσει τους επιπρόσθετους αμερικανικούς τελωνειακούς δασμούς, που αυξήθηκαν στο 125% για τα προϊόντα.

Ο πρεσβευτής της Κίνας στην Αυστραλία, ο Σιάο Τσιάν, κάλεσε την Καμπέρα και άλλους εμπορικούς εταίρους της χώρας του να «αντιμετωπίσουν μαζί τις παγκόσμιες αλλαγές» σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Sydney Morning Herald.

«Με δεδομένες τις νέες συνθήκες, η Κίνα είναι έτοιμη να δράσει χέρι με χέρι μαζί με την Αυστραλία», διαβεβαίωσε ο κ. Σιάο.

Ωστόσο, ο υπουργός Άμυνας της Αυστραλίας Ρίτσαρντ Μαρλς έσπευσε να βάλει στον πάγο την ιδέα πως θα υπάρξει κοινή δράση της Καμπέρας και του Πεκίνου.

«Αυτό δεν πρόκειται να γίνει», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο 9 news, «δεν νομίζω πως θα κρατήσουμε το χέρι της Κίνας».

«Δεν θέλουμε να δούμε εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στην Αμερική και την Κίνα, για να είμαι σαφής (...) ο σκοπός μας είναι να διαφοροποιήσουμε τις εμπορικές συναλλαγές μας».

Η Αυστραλία θεωρείται σύμμαχος κλειδί των ΗΠΑ στην περιοχή της Ασίας και της Ωκεανίας, ιδίως καθώς αυξάνεται η στρατιωτική, οικονομική και διπλωματική ισχύς της Κίνας.

Αλλά η Κίνα είναι ταυτόχρονα ο κυριότερος εμπορικός εταίρος της Αυστραλίας.

Η Αυστραλία είναι αντιμέτωπη με επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 10% στα εμπορεύματα που εξάγει στις ΗΠΑ. Η Κίνα είναι αντιμέτωπη με δασμούς 125% στα προϊόντα της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.