Τραγωδία στον Άγιο Δομίνικο: Στους 66 οι νεκροί από την κατάρρευση οροφής σε κλαμπ

Τουλάχιστον 79 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 150 και πλέον τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε η στέγη ντισκοτέκ στο Σάντο Ντομίνγκο, όπου εμφανιζόταν διάσημος τραγουδιστής της μερένγκε, ο Ρούμπι Πέρες (Roberto Antonio Pérez Hidalgo), κατά τον πιο πρόσφατο απολογισμό των τοπικών αρχών.

Περίπου 400 διασώστες συμμετέχουν στις έρευνες. Μέσα ενημέρωσης της Δομινικανής Δημοκρατίας μεταδίδουν ότι 500-1.000 άνθρωποι βρίσκονταν τη στιγμή της τραγωδίας μέσα στο κλαμπ Jet Set, «θεσμό» για τη νυχτερινή ζωή της πρωτεύουσας.

Τα σωστικά συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς, προκειμένου να ανασύρουν τους ανθρώπους που πιστεύεται ότι παραμένουν παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, δήλωσε ο Χουάν Μανουέλ Μέντεζ, επικεφαλής του κέντρου επιχειρήσεων έκτακτης ανάγκης της Δομινικανής Δημοκρατίας.

«Μέχρι στιγμής, έχουμε 79 νεκρούς, οι έρευνες συνεχίζονται», ανέφερε. Δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις για την εθνικότητα των θυμάτων.

Εξάλλου 150-160 τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε διάφορα νοσοκομεία. Πολλοί άλλοι πρόλαβαν να βγουν έξω πριν καταρρεύσει η οροφή.

«Όσο υπάρχει ελπίδα (…) θα συνεχίσουμε να αναζητούμε επιζώντες», υποσχέθηκε ο Μέντες.

«Ο βασικός στόχος είναι να σώσουμε ζωές» δήλωσε το πρωί ο πρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας Λουίς Αμπιναδέρ. «Όλες οι υπηρεσίες διάσωσης παρέχουν την αναγκαία βοήθεια και συμμετέχουν ακατάπαυστα στις επιχειρήσεις. Προσευχόμαστε για τις οικογένειες», ανέφερε νωρίτερα μέσω Χ.

Σε πλάνα που τραβήχτηκαν από ελικόπτερο διακρίνεται μια τεράστια τρύπα εκεί που κάποτε ήταν η στέγη του κλαμπ. Μεγάλος λευκός γερανός απομακρύνει συντρίμμια.

Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να δώσουν αίμα για τους τραυματίες.

Το κλαμπ στην ανακοίνωσή του ανέφερε ότι συνεργάζεται με τις αρχές για να βοηθήσει τα θύματα και να διευκρινίσει το τι συνέβη.

Σύμφωνα με το Reuters, ο πρόεδρος Λουίς Αμπιντέρ είπε ότι μεταξύ των νεκρών είναι η Νέλσι Κρουζ, κυβερνήτης της βόρειας επαρχίας Μόντε Κρίστι.

«Λυπούμαστε βαθιά για την τραγωδία», έγραψε στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι οι Αρχές αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια.

«Συνέβη ξαφνικά. Νόμιζα ότι γινόταν σεισμός, έπεσα στο πάτωμα και κάλυψα το κεφάλι μου», αφηγήθηκε στους δημοσιογράφους ο Ενρίκε Παουλίνο, ο μάνατζερ του καλλιτέχνη. «Ένας σαξοφωνίστας μας σκοτώθηκε. Προσπαθήσαμε να φτάσουμε στο σημείο όπου βρισκόταν ο Ρούμπι αλλά τα συντρίμμια ήταν βουνό», συνέχισε.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται η στέγη να καταρρέει την ώρα που ο Πέρες ήταν στη σκηνή.

Η κόρη του τραγουδιστή, η Σουλίνκα Πέρες, κατάφερε επίσης να βγει ζωντανή. Είπε στους δημοσιογράφους ότι ο πατέρας της ήταν «ζωντανός» και τραυματισμένος, αλλά δεν είχε ανασυρθεί ακόμη από τα συντρίμμια. Ωστόσο, δεν τον είχε δει, ούτε είχε κάποια επίσημη επιβεβαίωση για την κατάστασή του.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ο τραγουδιστής Ρούμπι Πέρεζ είναι ανάμεσα στα θύματα, αν και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα από το Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης.

Όπως ανέφερε η ιστοσελίδα Puerto Plata Digital, ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ο πρώην παίκτης του μπέιζμπολ της Major League, Οκτάβιο Ντοτέλ, ο οποίος κατέληξε στο Κεντρικό Νοσοκομείο των Ενόπλων Δυνάμεων, αφού διασώθηκε ζωντανός από τα ερείπια.

Δεκάδες συγγενείς θυμάτων έσπευσαν στα νοσοκομεία αναζητώντας κάποια πληροφορία για τους δικούς τους ανθρώπους.

«Είμαστε απελπισμένοι», είπε στο τηλεοπτικό κανάλι SIN η Ρετζίνα δελ Ρόσα, η αδελφή της οποίας βρισκόταν στο κλαμπ.

Θαμώνας της ντισκοτέκ, η Ίρις Πένια, αφηγήθηκε στο SIN πώς γλίτωσε, μαζί με τον γιο της, που είναι Γάλλος υπήκοος. «Κάποια στιγμή άρχισε να πέφτει κάτι σαν χώμα στα ποτά μας στο τραπέζι. Ρώτησα τους φύλακες ασφαλείας (…) αν έγινε σεισμός (…) Μια πέτρα έπεσε και ράγισε το τραπέζι όπου βρισκόμασταν και βγήκαμε έξω. Ο γιος μου επέστρεψε, για να πάρει το σακίδιό του (…) τα συντρίμμια έπεφταν (…) Ήταν σφοδρό, σαν να μας χτύπησε τσουνάμι ή σεισμός. Είναι θαύμα που βγήκα ζωντανή», είπε.

Το κλαμπ Jet Set οργανώνει συναυλίες ή πάρτι κάθε Δευτέρα βράδυ, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η εμφάνιση του Ρούμπι Πέρες, 69 ετών, προσέλκυσε πάρα πολλούς θεατές.

Η Δομινικανή Δημοκρατία προσανατόλισε επιτυχώς την οικονομία της προς τον τουρισμό και δέχτηκε περισσότερα από 11 εκατομμύρια επισκέπτες το 2024, σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού. Οι τουρίστες την προτιμούν για τις παραλίες της, τη μουσική, τη νυχτερινή ζωή και την αποικιακή αρχιτεκτονική της πρωτεύουσας. Ο τουρισμός εισφέρει περίπου το 15% του ΑΕΠ της χώρας.

