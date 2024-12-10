Ο εμβληματικός τρούλος της Αγίας Σοφίας θα αποσυναρμολογηθεί στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου έργου αποκατάστασης με στόχο τη διατήρηση «της ιστορικής και δομικής ακεραιότητας» του παγκοσμίου φήμης μνημείου, μεταδίδουν τουρκικά μέσα.

Η προσπάθεια της αποκατάστασης που θα γίνει υπό την επίβλεψη της Γενικής Διεύθυνσης Ιδρυμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, σηματοδοτεί μια κρίσιμη φάση στις συνεχιζόμενες εργασίες συντήρησης του μνημείου.

«Η κάτω πλευρά του τρούλου είναι καλυμμένη με ψηφιδωτά, καθιστώντας τη δομική παρέμβαση από κάτω σχεδόν αδύνατη» εξήγησε ο Ahmet Güleç, μέλος της επιστημονικής επιτροπής για την αποκατάσταση. «Για να αντιμετωπιστεί αυτό, η αποκατάσταση θα επικεντρωθεί στο εξωτερικό, ξεκινώντας με την αφαίρεση του μολύβδινου καλύμματος και των τσιμεντένιων υλικών που έχουν προκαλέσει ζημιές με την πάροδο του χρόνου».

Κατά τη διάρκεια προκαταρκτικών μελετών εντοπίστηκαν δομικές ανωμαλίες στο μολύβδινο κάλυμμα του τρούλου και τα ευρήματα απαιτούσαν την αποξήλωση του εξωτερικού στρώματος του τρούλου και την αξιολόγηση της κατάστασης των δομικών στοιχείων του.

Ο Güleç τόνισε ότι υπάρχει μέριμνα για τη διατήρηση της ιστορικής αυθεντικότητας του τρούλου, σημειώνοντας ότι «θα χρησιμοποιήσουμε υλικά και τεχνικές που συνάδουν με την κατασκευή της οθωμανικής εποχής για να διασφαλίσουμε ότι ο τρούλος είναι σταθερός και πιστός στον αρχικό του χαρακτήρα».

Για τη διευκόλυνση των εργασιών και την προστασία του προσωπικού από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, θα ανεγερθεί μια προσωρινή κατασκευή στέγης πάνω από τον τρούλο.

Το πρόγραμμα των εργασιών περιλαμβάνει ακόμα επισκευές στη βόρεια και την ανατολική πρόσοψη, οι οποίες διαπιστώθηκε ότι έχουν υποστεί ζημιές.

Η αποσυναρμολόγηση και οι επόμενες επισκευές αναμένεται να ξεκινήσουν τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, μετά την έγκριση των μελετών των έργων από την Επιστημονική Επιτροπή.



