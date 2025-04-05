Ρεαλισμός... Είτε συμφωνεί κάποιος με τον Ντόναλντ Τραμπ, είτε όχι, πολύ δε περισσότερο όταν κατέχει θέση εξουσίας και από τις αποφάσεις του εξαρτάται η ευημερία εκατομμυρίων ανθρώπων, οφείλει να αντιμετωπίσει με ρεαλισμό τη νέα πραγματικότητα.

Η Ευρώπη παρουσιάζεται για μία ακόμη φορά διχασμένη, καθώς κάποιες κυβερνήσεις ζητούν ανάλογα αντίμετρα και κάποιες άλλες προειδοποιούν να μην ξεκινήσει ένας εμπορικός πόλεμος με αφορμή τους δασμούς Τραμπ.

Το Σάββατο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος σημειωτέον είχε δηλώσει ότι πρέπει να υπάρξει δυναμική απάντηση στους δασμούς των ΗΠΑ, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Οι δύο ηγέτες άφησαν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα στις αντιδράσεις του, επεσήμαναν ωστόσο, ότι «ένας εμπορικός πόλεμος δεν συμφέρει κανέναν».

Την ίδια στιγμή, τόσο ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών, όσο και ο Ισπανός ομόλογός του, προειδοποίησαν τις ευρωπαϊκές χώρες -και στο... βάθος την Ευρωπαϊκή Ένωση- να μην κλιμακώσει την αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ, αποφεύγοντας τη «σκληρή στάση» που προτείνουν άλλες ευρωπαϊκές ηγεσίες.

«Εξακολουθούμε να ζητάμε λύση μέσω διαπραγματεύσεων», δήλωσε το Σάββατο ο Κάρλος Κουέρπο, υπουργός Οικονομίας, Εμπορίου και Επιχειρήσεων της Ισπανίας. Ο Τζιανκάρλο Τζορτζέτι, υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Ιταλίας, προέτρεψε τους συναδέλφους του να μην χρησιμοποιούν «το κουμπί πανικού», ανέφερε το Bloomberg, επιβεβαιώνοντας τη σύγχυση, που για μία ακόμη φορά επικρατεί στη Γηραιά Ήπειρο.

«Πρέπει να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την ψυχραιμία, να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο και να αποφύγουμε μια πολιτική αντιποίνων που θα ήταν επιζήμια για όλους, και ειδικά για εμάς», δήλωσε ο Giorgetti σε συνέδριο στο Cernobbio.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ότι οι αμερικανικοί δασμοί ήταν «λάθος», αλλά ότι η Ρώμη θα έκανε τα πάντα για να εργαστεί πάνω σε μια συμφωνία με την Ουάσιγκτον με στόχο να αποτρέψει έναν εμπορικό πόλεμο που θα αποδυναμώσει τη Δύση υπέρ άλλων παγκόσμιων παικτών.

Η Γερμανία, ωστόσο, εμφανίζεται πιο σκληρή, τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων, απέναντι στους δασμούς του Τραμπ.

«Είμαστε σε μια ισχυρή θέση. Μπορούμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας με πολλές χώρες, με πολλές περιοχές του κόσμου και να αυξήσουμε την πίεση στους Αμερικανούς ανάλογα», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ στις 3 Απριλίου.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, είχε προτείνει οι επιχειρήσεις της ΕΕ να σταματήσουν να επενδύουν στην Αμερική ως απάντηση στους δασμούς του Τραμπ.

«Είναι σημαντικό οι μελλοντικές επενδύσεις, οι επενδύσεις που ανακοινώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, να τεθούν σε αναμονή για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος στις 3 Απριλίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.