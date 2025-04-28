Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα Δευτέρα ο Καναδοί προκειμένου να εκλέξουν πρωθυπουργό εν μέσω ανατροπών που έχει προκαλέσει η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι Συντηρητικοί φαινόταν βέβαιο ότι θα κέρδιζαν κάθε αναμέτρηση μέχρι να έρθει ο Τραμπ και να ανατρέψει κάθε πρόβλεψη, με την επιβολή δασμών και τις απειλές να κάνει τον Καναδά την «51η πολιτεία» των ΗΠΑ.

Οι τελικές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Φιλελεύθεροι προηγούνται ελαφρώς, αν και ο ηγέτης των Συντηρητικών Πιέρ Πολιέβρε λέει ότι το κόμμα του μπορεί να κερδίσει.

Η 36ήμερη εκστρατεία ολοκληρώθηκε με βίαια με το αιματοκύλισμα το βράδυ του Σαββάτου όταν αυτοκίνητο έπεσε σε συγκεντρωμένους σκοτώνοντας 11 ανθρώπους στο Βανκούβερ.

Ο Κάρνεϊ, ο εν ενεργεία πρωθυπουργός, ακύρωσε μια στάση στο Χάμιλτον το πρωί της Κυριακής για να μιλήσει στο έθνος μετά την επίθεση

Ο Πολιέβρε πάλι πρόσθεσε μια εκστρατεία στη Μισισάουγκα, προάστιο του Τορόντο, για να μιλήσει με μέλη της κοινότητας των Φιλιππίνων.

Στη συνέχεια ο Κάρνεϊ πραγματοποίησε εμφανίσεις σε τρεις επαρχίες - το Σασκάτσουαν, την Αλμπέρτα και τη Βρετανική Κολομβία - όπου οι Συντηρητικοί έχουν μεγαλύτερη υποστήριξη.

Η απόφαση του Τραμπ να επιβάλει δασμούς 25% στον βόρειο γείτονα της Αμερικής και οι επανειλημμένες απειλές του να προσαρτήσει τη χώρα ως «51η πολιτεία» πυροδότησε θυμό καθώς και αισθήματα καναδικού εθνικισμού.

Αυτό οδήγησε τους οπαδούς του χόκεϊ να αποδοκιμάζουν τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ πριν από τους αγώνες, δείγμα του πόσο ξαφνικά κλονίστηκαν σταθερές σχέσεις ΗΠΑ-Καναδά.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ κυριάρχησε στην προεκλογική εκστρατεία, με τις εκλογές να θεωρούνται από πολλούς ως ένα δημοψήφισμα για το πώς ο Καναδάς πρέπει να προσεγγίσει τον Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια των προεκλογικών συγκεντρώσεων, ο Κάρνεϊ αναφερόταν στην ανάγκη αντιμετώπισης μιας υπαρξιακής απειλής από τον πρόεδρο Τραμπ.

Τοποθέτησε τον εαυτό του ως τον καταλληλότερο για να οδηγήσει τη χώρα μέσω της παρούσας κρίσης, βασιζόμενος στην εμπειρία του ως πρώην κεντρικός τραπεζίτης για τον Καναδά κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης και για το Ηνωμένο Βασίλειο στην Τράπεζα της Αγγλίας κατά τη διάρκεια του Brexit.

Σε μια εκστρατεία στο Σασκατούν την Κυριακή, ο Κάρνεϊ είπε ότι ο Καναδάς πρέπει να ενισχύσει τους δεσμούς του με άλλους «αξιόπιστους εμπορικούς εταίρους», όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: skai.gr

