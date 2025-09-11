Το τελευταίο έργο του Bansky, έξω από δικαστήριο του Λονδίνου που απεικονίζει ένα δικαστή να χτυπά έναν διαδηλωτή αφαιρέθηκε έπειτα από το σάλο που προκάλεσε.

Σε αντίθεση με τα άλλα προκλητικά έργα του καλλιτέχνη, τα οποία μερικές φορές τα κλέβουν ή αφαιρούνται προσεκτικά και εκτίθενται σε γκαλερί ή πωλούνται σε δημοπρασίες για εκατομμύρια, η τελευταία του τοιχογραφία σβήστηκε από το αρχείο την Τετάρτη.

Η ζωγραφιά με στένσιλ που απεικονίζει έναν διαδηλωτή να κείτεται στο έδαφος κρατώντας ένα πλακάτ λερωμένο με αίμα, ενώ ένας δικαστής με παραδοσιακή περούκα και μαύρη τήβεννο τον χτυπάει με σφυρί, αφαιρέθηκε από τον τοίχο των εμβληματικών Βασιλικών Δικαστηρίων.

Η εντολή για την απομάκρυνσή του προήλθε από τους δικαστικούς υπαλλήλους επειδή το 143 ετών κτίριο βικτωριανού γοτθικού αναγεννησιακού ρυθμού εκτιμάται για την ιστορική του σημασία και πρέπει να διατηρήσει τον αρχικό του χαρακτήρα, δήλωσε ένας εκπρόσωπος.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία δήλωσε ότι οι αξιωματικοί διερευνούν μια καταγγελία ότι οι εργασίες αποτελούσαν πράξη εγκληματικής πρόκλησης ζημιάς.

Ο εκπρόσωπος του Banksy δεν απάντησε αμέσως σε email.

Το έργο εμφανίστηκε τη Δευτέρα και αφαιρέθηκε γρήγορα αφού ο Banksy δημοσίευσε μια φωτογραφία του στο Instagram, τη συνήθη μέθοδο που χρησιμοποιεί για να επαληθεύει την αυθεντικότητα του έργου του.

Ο καλλιτέχνης, ο οποίος δεν έχει αποκαλύψει ποτέ δημόσια την ταυτότητά του, είναι γνωστός για την κριτική του στην κυβερνητική πολιτική για τη μετανάστευση και τον πόλεμο.

Ενώ το έργο δεν έκανε εμφανή αναφορά σε κάποιο συγκεκριμένο γεγονός ή σκοπό, ορισμένοι ακτιβιστές το θεώρησαν ως σχόλιο για την απαγόρευση της ομάδας Palestine Action από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία έχει κηρυχθεί τρομοκρατική οργάνωση.

Το Σάββατο, σχεδόν 900 άτομα συνελήφθησαν σε διαμαρτυρία στο Λονδίνο κατά της απαγόρευσης.

Το δικαστήριο στεγάζει το Εφετείο και το Ανώτατο Δικαστήριο, τα οποία έχουν και τα δύο εκφράσει την άποψή τους στις προσπάθειες της Palestine Action να ασκήσει έφεση κατά της απαγόρευσης.

