Τουρκικός Τύπος: Η Ελλάδα με την υποστήριξη της Ουάσινγκτον ενισχύει το νότιο τμήμα της Κρήτης

Η Ελλάδα με την υποστήριξη της Ουάσινγκτον ενισχύει το νότιο τμήμα της Κρήτης, αναφέρει σήμερα ο τουρκικός Τύπος αναφερόμενος στην προσφορά που κατέθεσε η αμερικανική εταιρεία Chevron για έρευνες στα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Επί της ουσίας, με την εξέλιξη αυτή αναγνωρίζεται η αντίληψη που η Ελλάδα αποτυπώνει στους χάρτες όσον αφορά τη χάραξη των θαλάσσιων ζωνών και στην πράξη ακυρώνεται η λογική της Άγκυρας, όπως αυτή εκφράζεται στο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο.

Η Hurriyet κάνει λόγο για προσπάθεια της Ελλάδας να επηρεάσει τον γιο του Χαφτάρ, ενώ η Oksizen έχει τίτλο «Άνοιξαν διαγωνισμούς για αμερικανικές εταιρείες»

«Η εξέλιξη που σημειώθηκε νοτίως του Ηρακλείου της Κρήτης εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια και τις γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή. Η Αθήνα φέρνοντας τις αμερικανικές εταιρείες στην περιοχή, επιδιώκει να σπάσει την επιρροή της Άγκυρας και να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Τραμπ» αναφέρει η τελευταία.

Σοκ στην Τουρκία! Κατασχέθηκαν τα τηλεοπτικά δίκτυα HABERTURK και SHOW TV

Οι ιδιοκτήτες κατηγορούνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης

Τούρκος αναλυτής: «Η Τουρκία επιταχύνει τα αμυντικά της προγράμματα»

«Η πιθανότητα μιας τρέλας του Ισραήλ οδήγησε σε αυτή την απόφαση»

Μουράτ Γετκίν, πολιτικός αναλυτής: «Η Τουρκία έχει αμυντικά προγράμματα τα οποία τα επιταχύνει. Ο 'Ατσάλινος Θόλος', τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, οι πύραυλοι, οι ρουκέτες, τα τεθωρακισμένα οχήματα. Ο λόγος που επιταχύνθηκαν αυτά τα προγράμματα είναι πως έχουν στο νου μια πιθανή 'τρέλλα' του Ισραήλ. Μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, τον πόλεμο των 12 ημερών, αυτά τα προγράμματα τρέχουν με μεγαλύτερη ταχύτητα και λαμβάνονται και νέα μέτρα».

Τούρκοι αξιωματικοί: Το Ισραήλ δεν έχει το θάρρος να επιτεθεί στην Τουρκία

«Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και διαφέρει από άλλες χώρες της περιοχής»



Nτιτζλέ Τζανοβα, επικεφαλής CNN TURK στην Άγκυρα: Ρωτήσαμε αν το Ισραήλ μπορεί να πλήξει την Τουρκία, να βάλει στο στόχαστρο του την Τουρκία. Οι πηγές με τις οποίες μίλησα λένε ότι «δεν έχουν το θάρρος να το κάνουν». Και το γιατί το συνοψίζουν με δύο σημεία. Πρώτον, η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Μια επίθεση εναντίον της θα δεσμεύσει και τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ. Το άρθρο 5 ορίζει ότι σε περίπτωση ένοπλης επίθεσης εναντίον ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ, κάθε μέλος της συμμαχίας θα θεωρήσει αυτή την πράξη βίας ως ένοπλη επίθεση εναντίον όλων των μελών και θα προβεί στις ενέργειες που κρίνει απαραίτητες για να βοηθήσει τον σύμμαχο που δέχτηκε την επίθεση.

Δεύτερον, «το Ισραήλ γνωρίζει ότι η Τουρκία διαφέρει από τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής», αναφέρουν οι πηγές. «Δεν μπορεί να πραγματοποιήσει στρατιωτική επιχείρηση, αλλά μπορεί να προκαλέσει αναταραχές στην Τουρκία με άλλους τρόπους και μεθόδους».

