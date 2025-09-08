Μια νέα τοιχογραφία του καλλιτέχνη του δρόμου Banksy έκανε την εμφάνιση του σε τοίχο του κτιρίου των Βασιλικών Δικαστηρίων στο κέντρο του Λονδίνου.

Το έργο απεικονίζει έναν δικαστή με περούκα και τήβεννο να χτυπά με το σφυρί του έναν διαδηλωτή ο οποίος βρίσκεται ξαπλωμένος στο έδαφος, με το αίμα να πιτσιλά το πλακάτ του.

Αν και η τοιχογραφία δεν αναφέρεται σε κάποιο συγκεκριμένο θέμα ή περιστατικό, το BBC αναφέρει ότι το έργο έρχεται δύο ημέρες μετά τη σύλληψη περίπου 900 ατόμων σε διαδήλωση ενάντια στην απαγόρευση της οργάνωσης Palestine Action.

Φωτογραφίες από τα social media δείχνουν πως το έργο έχει ήδη καλυφθεί με μεγάλα πλαστικά καλύμματα και μεταλλικά οδοφράγματα και φυλάσσεται από αστυνομικούς.

Ο καλλιτέχνης με έδρα το Μπρίστολ, η ταυτότητα του οποίου παραμένει άγνωστη, δημοσίευσε το πρωί της Δευτέρας μια φωτογραφία της τοιχογραφίας στο Instagram του, όπως κάνει πάντα προκειμένου να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα των έργων του, και έγραψε στη λεζάντα: «Βασιλικά Δικαστήρια. London».

Τα έργα του Banksy συχνά επικρίνουν την κυβερνητική πολιτική, τον πόλεμο και τον καπιταλισμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.