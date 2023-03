Θρίλερ για επιβάτες πτήσης της Lufthansa: Επτά τραυματίες λόγω σφοδρών αναταράξεων

Αεροσκάφος της Lufthansa που ξεκίνησε την πτήση του από το Όστιν του Τέξας με προορισμό τη Φρανκφούρτη έπεσε σε σφοδρές αναταράξεις με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 7 άτομα από τους επιβάτες.

Tο Airbus 330 της Lufthansa που εκτελούσε την πτήση 469, περίπου 90 λεπτά μετά την απογείωση του, άρχισε να ταρακουνιέται στον αέρα, ενώ πετούσε σε ύψος 37.000 ποδιών, με τους επιβάτες να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

«Την ώρα που οι αεροσυνοδοί σέρβιραν το δείπνο, το αεροσκάφος έκανε βουτιά», δήλωσε επιβάτης στην Washington Post.

Lufthansa flight 469 was flying from Texas to Germany on Wednesday when it suffered severe turbulence, forcing it to divert to Dulles International Airport. https://t.co/cTbQdNtBsd