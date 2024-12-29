Ισραήλ: Όμηροι της Χαμάς που έχουν απελευθερωθεί υπέστησαν φυσική και σεξουαλική βία

Όμηροι στην Λωρίδα της Γάζας που έχουν απελευθερωθεί, ανάμεσά τους παιδιά, έχουν υποστεί φυσική και σεξουαλική βία, σύμφωνα με έκθεση του υπουργείου Υγείας του Ισραήλ που προορίζεται να κατατεθεί στον ΟΗΕ.

Η έκθεση βασίζεται σε μαρτυρίες πρώην ομήρων και καταθέσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που τους φρόντισε μετά την απελευθέρωσή τους που καταγγέλλουν ότι πολλοί κάηκαν, κτυπήθηκαν, καθηλώθηκαν δεμένοι, στερήθηκαν νερό, τροφή και ιατρική φροντίδα ή υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση από τους απαγωγείς τους.

Σε ανακοίνωσή του, το ισραηλινό υπουργείο Υγείας διευκρινίζει ότι η έκθεση θα κατατεθεί εντός της εβδομάδας στην Αλις Τζιλ Εντουαρντς, ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια.

Οι καταθέσεις αφορούν περισσότερους των 100 ισραηλινούς και ξένους ομήρους που απελευθερώθηκαν κατά την διάρκεια της σύντομης εκεχειρίας στα τέλη του Νοεμβρίου 2023. Σε αυτούς περιλαμβάνονται 30 παιδιά και έφηβοι ορισμένοι από τους οποίους κακοποιήθηκαν.

«Ενας από τους απελευθερωθέντες ομήρους δηλώνει ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από τρομοκράτη της Χαμάς υπό την απειλή όπλου...Ορισμένες γυναίκες κατέθεσαν ότι ακινητοποιήθηκαν δεμένες σε κρεβάτια, ενώ οι απαγωγείς της κοίταζαν», αναφέρεται στην έκθεση.

Το Ισραήλ έχει ήδη δώσει στην δημοσιότητα εκθέσεις και μαρτυρίες για τις συνθήκες ομηρίας στην Λωρίδα της Γάζας, που περιλαμβάνουν καταγγελίες για βία και σεξουαλική κακοποίηση, πράγμα που η Χαμάς έχει αρνηθεί.

«Η φρίκη που έζησαν οι όμηροι αποκαλύπτει στα μάτια του κόσμο την βαρβαρότητα του εχθρού με τον οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο το Ισραήλ», σχολίασε ο υπουργός Υγείας του Ισραήλ Ουριέλ Μπούσο καλώντας την διεθνή κοινότητα να ενισχύσει την πίεση επί της Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων που παραμένουν στην Λωρίδα της Γάζας.

Τις τελευταίες εβδομάδες είχε σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας για τους ομήρους και την κατάπαυση του πυρός στην Γάζα, αλλά τα δύο στρατόπεδα αλληλοκατηγορούνται για αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

