«Είμαι καλά και υγιής. Πιστεύω ότι σε κάθε δυσκολία υπάρχει και μια ευλογία. Προφανώς δεν ήθελα να τελειώσει έτσι η σεζόν, χωρίς playoffs και με τόσους τραυματισμούς μέσα στη χρονιά. Από την άλλη πλευρά, όμως, είχα την ευκαιρία να περάσω περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου και τα παιδιά μου», είπε ανάμεσα σε άλλα σε συνέντευξή του στην Gazzetta dello Sportο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

«Θα είναι η πρώτη φορά που θα έχω πραγματικά ελεύθερο καλοκαίρι. Θέλω να δουλέψω στο σώμα μου, στην υγεία μου και να βελτιώσω συγκεκριμένα στοιχεία του παιχνιδιού μου. Ξέρω ότι δείχνω νεότερος, αλλά μπαίνω ήδη στον 14ο χρόνο μου στο NBA. Αυτό σημαίνει πολλά χιλιόμετρα στα πόδια και πρέπει να είμαι έξυπνος στον τρόπο που προετοιμάζομαι», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Έλληνας διεθνής στη συνέχεια ανέφερε «Θέλω να αποδείξω ότι εξακολουθώ να είμαι ένας από τους καλύτερους παίκτες στο NBA. Δουλεύω πολύ στο σουτ μου, στα τελειώματα κοντά στο καλάθι και στο παιχνίδι με πλάτη. Αυτά είναι στοιχεία που μπορούν να παρατείνουν την καριέρα ενός αθλητή και να τον βοηθήσουν να παραμείνει στο κορυφαίο επίπεδο για πολλά χρόνια ακόμη».

Για την κινηματογραφική ταινία «Rise» της Disney είπε: «Όταν βγήκε η ταινία ήταν πολύ μικρά και μετά απλώς δεν προέκυψε η ευκαιρία. Τώρα όμως πιστεύω ότι είναι αρκετά μεγάλα για να καταλάβουν το μήνυμα που μεταφέρει. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τη δουν».



Σχετικά με τον θάνατο του πατέρα του είπε: «Ξέρω πόσο πονά αυτή η απώλεια. Ο πατέρας μου ήταν ο άνθρωπος που κρατούσε ενωμένη την οικογένεια. Ήταν ο προστάτης μας, ο άνθρωπος που έβλεπε μπροστά. Δούλευε ασταμάτητα για να βάλει φαγητό στο τραπέζι».

«Υπήρχαν μέρες που δεν έτρωγε ο ίδιος για να φάμε εμείς. Αυτός μας δίδαξε τι σημαίνει οικογένεια, ενότητα και αλληλεγγύη. Ελπίζω να μπορέσω να γίνω για τα παιδιά μου ένας πατέρας εξίσου καλός με εκείνον», συμπλήρωσε.

Για την καθημερινότητά του έξω από τα παρκέ. «Αλλάζω πάνες, ετοιμάζω φαγητό, βάζω τα παιδιά για ύπνο και περνάω χρόνο με τη γυναίκα μου. Είμαι ήρεμος και χαλαρός. Μου αρέσει να περπατάω μόνος μου στον δρόμο και να ζω φυσιολογικά. Ο κόσμος πολλές φορές μου λέει να σταματήσω να το κάνω, αλλά δεν με ενοχλεί όταν οι άνθρωποι με πλησιάζουν για να με χαιρετήσουν».

«Στον αθλητισμό πολλές φορές περιμένουν από εμάς να λειτουργούμε σαν ρομπότ. Αν δείξεις συναίσθημα, κάποιοι το εκλαμβάνουν ως αδυναμία. Εγώ προσπαθώ να είμαι ο εαυτός μου. Αν θέλω να γελάσω, θα γελάσω. Αν θέλω να φωνάξω, θα φωνάξω. Αν είμαι νευρικός, θα το δείξω».

Στη συνέχεια τόνισε πως «Οι άνθρωποι αναγνωρίζουν την αυθεντικότητα. Βλέπουν ότι δεν προσποιούμαι κάτι που δεν είμαι. Ίσως γι' αυτό νιώθουν κοντά μου».

«Παρακολούθησα πρόσφατα το ντοκιμαντέρ του στο Netflix. Αυτό που θαύμαζα πάντα ήταν ότι έπαιζε με χαρά. Χαμογελούσε συνεχώς και κανείς δεν μπορούσε να του πάρει αυτό το χαμόγελο».

«Έχω πει στη γυναίκα μου ότι έχω κουραστεί από τα κομπλιμέντα. Δεν θέλω άλλα κομπλιμέντα. Θέλω να ξαναβρώ την πραγματική "πείνα". Θέλω να κατακτήσω άλλο ένα πρωτάθλημα», αναφέρει

Τέλος, σχετικά με τα σχέδιά του στο μέλλον υπογραμμίζει. «Θα ήθελα να κερδίσω πέντε πρωταθλήματα στα επόμενα πέντε χρόνια. Ξέρω ότι ακούγεται τρελό, αλλά αυτή είναι η νοοτροπία μου. Ακόμη και ένα να κατακτήσω, θα είμαι ευτυχισμένος. Αν είναι δύο, τότε θα είμαι ο πιο χαρούμενος άνθρωπος στον κόσμο».

Πηγή: skai.gr

