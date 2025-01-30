Σήμερα η κηδεία του Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου στα Τίρανα

Σήμερα, Πέμπτη, θα τελεστεί η κηδεία του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αναστάσιου στον μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό της Αναστάσεως στα Τίρανα, με πλήθος πιστών να τον συνοδεύει στην τελευταία του κατοικία.

Μέχρι το πρωί οι πιστοί προσκυνούν το σκήνωμα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου, ενώ το βράδυ της Τετάρτης τελέστηκε και ολονυκτία.

Μετά τον Όρθο και τη Θεία Λειτουργία αναμένεται να αρχίσει η εξόδιος ακολουθία, στις 12 ώρα Ελλάδος και ο ενταφιασμός του, ο οποίος θα γίνει σε μία ειδική κρύπτη που είχε προετοιμάσει ο ίδιος κάτω από το ιερό βήμα του Καθεδρικού Ναού της Αναστάσεως του Χριστού στα Τίρανα.

Στη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας θα εκφωνήσουν επικήδειο με την σειρά ο Οικουμενικός Πατριάρχης, τοποτηρητής της Αρχιεπισκοπής Αλβανίας, Μητροπολίτης Κορυτσάς Ιωάννης, ο συντονιστής του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών Επίσκοπος Heinrich Bedform-Strohm, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα.

Ποιοι θα παρευρεθούν στην κηδεία

Στα Τίρανα θα βρίσκονται σήμερα εκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος, σύσσωμη η Ιερά Σύνοδος Αλβανίας, κλήρος και πιστοί από Αλβανία, Ελλάδα και όλο τον κόσμο, πρόκειται να παρευρεθούν μεταξύ άλλων στην αλβανική πρωτεύουσα, ώστε να αποτίσουν φόρο τιμής στον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο.

Επίσης, στην τελετή θα παραστούν ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας, ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου καθώς και υψηλόβαθμες εκκλησιαστικές αντιπροσωπείες από όλο τον κόσμο. Παράλληλα, αντιπροσωπεία του Βατικανού θα τιμήσει τον εκλιπόντα, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα του έργου του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Θα παρεβρεθούν επίσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, ο υπουργός Παιδείας αλλά και πρεσβευτές των χωρών στα Τίρανα, εκπρόσωποι θρησκευτικών κοινοτήτων από την Αλβανία, αλλά και επίσης και από το Συμβούλιο Εκκλησιών και τους διεθνείς Οργανισμούς.

