Τρεις Ισραηλινοί όμηροι της Χαμάς και πέντε Ταϊλανδοί πρόκειται να απελευθερωθούν σήμερα Πέμπτη. Οι Ισραηλινοί όμηροι που πρόκειται να απελευθερωθούν είναι ο Arbel Yehoud, 29, ο Agam Berger, 19, και ο Gadi Moshe Mozes , 80, λένε Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Δεν είναι ωστόσο σαφές ποιοι πέντε από τους οκτώ συνολικά ομήρους της Ταϊλάνδης θα απελευθερωθούν σήμερα.

Τα ονόματα των τριών Ισραηλινών δόθηκαν στο Ισραήλ από τη Χαμάς μέσω των μεσολαβητών της Αιγύπτου και του Κατάρ και οι οικογένειές τους ενημερώθηκαν για την επικείμενη απελευθέρωση των αγαπημένων τους, δήλωσαν Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Επίσης, μετά την απελευθέρωση των 5 Ταϊλανδών, ακόμα οκτώ Ταϊλανδοί όμηροι μαζί με έναν από το Νεπάλ και έναν Τανζανό θα παραμείνουν όμηροι. Ωστόσο, δύο από τους Ταϊλανδούς πολίτες έχουν κηρυχθεί νεκροί από το Ισραήλ, όπως και ο Τανζανός.

Πιστεύεται ότι οι όμηροι της Πέμπτης μπορεί να μην απελευθερωθούν όλοι στον ίδιο χρόνο και τόπο, αφού η Berger κρατείται από τη Χαμάς, ενώ η Yehoud και ο Gadi κρατούνται από την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ.

Ακόμα τρεις όμηροι αναμένεται να απελευθερωθούν το Σάββατο.

Επτά γυναίκες όμηροι - τρεις πολίτες και τέσσερις στρατιώτες του Ισραηλινού Στρατού - έχουν απελευθερωθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων που ξεκίνησε στις 19 Ιανουαρίου. Ο 80χρονος Gadi Moshe Mozes θα είναι ο πρώτος άνδρας που θα απελευθερωθεί βάσει της συμφωνίας.

Το Ισραήλ την Τετάρτη φέρεται επίσης να ζήτησε από τη Χαμάς να διευκρινίσει την κατάσταση των ομήρων Shiri Bibas και των δύο μικρών αγοριών της, Ariel και Kfir. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός ομήρων, η Χαμάς θα πρέπει να απελευθερώσει πρώτα τα ζωντανά παιδιά και τις γυναίκες πολίτες, στη συνέχεια ζώντες γυναίκες στρατιώτες, ηλικιωμένους και ανήμπορους άνδρες. Ο Ισραηλινός Στρατός εξέφρασε το Σάββατο «σοβαρές ανησυχίες» για τη Σίρα και τους γιους της.

Arbel Yehoud

Η Yehoud απήχθη από το κιμπούτς Nir Oz το πρωί της 7ης Οκτωβρίου, μαζί με τον σύντροφό της Ariel Cunio, ο οποίος επίσης κρατείται ακόμη όμηρος στη Γάζα.

Η Yehoud μεγάλωσε στο Nir Oz, όπου η οικογένειά της ζει εδώ και τρεις γενιές. Πριν από την απαγωγή της, εργαζόταν στο Κέντρο Τεχνολογίας, Επιστήμης και Διαστήματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Eshkol.

Είναι γνωστή στην κοινότητά της ως η αφοσιωμένη θεία, αφού συχνά περνούσε χρόνο με τους ανιψιούς της γύρω από το κιμπούτς.

Αρχικά έπρεπε να απελευθερωθεί στην ανταλλαγή του περασμένου Σαββατοκύριακου, καθώς είναι πολίτης, αλλά η Χαμάς απελευθέρωσε αντ' αυτού τέσσερις στρατιώτες επιτήρησης των IDF.

Agam Berger

Η 20χρονη Agam Berger, από το Holon, απήχθη από τη βάση Nahal Oz στις 7 Οκτωβρίου, όπου υπηρέτησε ως στρατιώτης επιτήρησης.

Η Berger είχε φτάσει στη βάση μόλις δύο ημέρες πριν από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Είναι μία από τις επτά γυναίκες στρατιώτες που απήχθησαν από τη βάση.

Είχε χρόνο μόνο εκείνο το πρωί να τηλεφωνήσει στον πατέρα της, τον Σλόμι, και να του πει ότι δέχθηκε πυρά. Αναγνωρίστηκε αργότερα την ίδια μέρα σε ένα βίντεο με το τηλεγράφημα της Χαμάς, στο οποίο εθεάθη να οδηγείται σε ένα αυτοκίνητο, ντυμένη ακόμα με τις πιτζάμες της.

Gadi Mozes

Ο 80χρονος Gadi Moshe Mozes, απήχθη στις 7 Οκτωβρίου επίσης από το Nir Oz, όπου διέμενε. Η σύντροφός του, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Η κόρη του Katz, Doron Katz-Asher, απήχθη μαζί με τις κόρες του τελευταίου, Raz, τότε 5 ετών, και Aviv, τότε 2 ετών. Οι τρεις τελευταίοι αφέθηκαν ελεύθεροι σε μια συμφωνία ομήρων τον Νοέμβριο του 2023.

Η οικογένειά του περιγράφει τον Mozes ως έναν αφοσιωμένο οικογενειάρχη και έναν στοργικό παππού, γνωστό για την κοινωνικότητά του και την πίστη του στην ανθρώπινη καλοσύνη και συνύπαρξη. Είχε καθιερωθεί ως ειδικός γεωπόνος που έδινε συχνά διαλέξεις για τη γεωργία και ήταν ιδρυτικό μέλος του αμπελώνα του κιμπούτς βοηθώντας στη διατήρηση του κοινοτικού λαχανόκηπου.

Οι όμηροι Gadi Mozes (L) και Elad Katzir σε βίντεο που δημοσιεύτηκε από την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ στις 19 Δεκεμβρίου 2023

Ταϊλανδοί όμηροι

Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν την Τετάρτη ότι πέντε Ταϊλανδοί όμηροι θα απελευθερωθούν την Πέμπτη.

Τουλάχιστον 31 υπήκοοι της Ταϊλάνδης ήταν μεταξύ των 251 ατόμων που απήχθησαν από το νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου. Σχεδόν 16 μήνες αργότερα, οκτώ από αυτούς παραμένουν σε αιχμαλωσία.

Οι οκτώ υπήκοοι της Ταϊλάνδης που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα είναι οι Surasak Lamnau, Pingsa Nattapong, Bannawat Seathao, Sathian Suwankam, Sriaoun Watchara και Pongsak Tanna, καθώς και οι Sudthisak Rinthalak και Sonthaya Oakkharasr, και οι δύο έχουν επιβεβαιωθεί ότι είναι νεκροί.

Δεκάδες χιλιάδες εργάτες από τη Νοτιοανατολική Ασία εργάζονταν στο Ισραήλ όταν εκτυλίχθηκε η επίθεση της Χαμάς, πολλοί από αυτούς ως αγρότες στην αγροτική εστία του Ισραήλ κοντά στα σύνορα της Γάζας.

Κατά τη διάρκεια της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός-ομήρων του Νοεμβρίου 2023, 23 Ταϊλανδοί όμηροι απελευθερώθηκαν.

10 από τους απελευθερωμένους Ταϊλανδούς ομήρους και ένας αξιωματικός,

