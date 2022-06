Πανικός στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι: Αεροπλάνο τυλίχθηκε στις φλόγες -«Νόμιζα ότι θα πέθαινα», δήλωσε επιβάτης

Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν οι επιβάτες ενός αεροπλάνου της Δομινικανής Δημοκρατίας, το οποίο αντιμετώπισε πρόβλημα στην προσγείωση και κατέληξε να τυλιχθεί στις φλόγες στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι.

Το αεροσκάφος της Red Air είχε αναχωρήσει από το Σάντο Ντομίνγκο με προορισμό το Μαϊάμι, και σε αυτό βρίσκονταν 126 επιβάτες και 11 μέλη του πληρώματος όταν συνέβη το ατύχημα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, κατά την προσέγγισή του στο αεροδρόμιο, ο μηχανισμός προσγείωσης του αεροσκάφους παρουσίασε βλάβη, με αποτέλεσμα το ασημένιο τζετ να προσγειωθεί με την κοιλιά, προσκρούοντας πάνω σε ένα μικρό κτήριο και έναν πύργο επικοινωνιών, πριν τυλιχθεί στις φλόγες.

