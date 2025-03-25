Η σειρά Adolescence του NETFLIX έχει προκαλέσει αίσθηση και έχει γίνει viral θέμα συζήτησης σε κάθε γωνιά του κόσμου, καθώς παρουσιάζει με ρεαλιστικό και δραματικό τρόπο πώς τα σημερινά παιδιά βιώνουν την εφηβεία και τι καταστροφικές συνέπειες μπορεί να υπάρξουν από το bulling και τα sociαl media, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες όπως οι γονείς και το σχολείο.

Στη μια βρετανική σειρά των 4 επεισοδίων ο 13χρονος Τζέιμι, ένα γλυκό και ήσυχο αγόρι, συλλαμβάνεται ως βασικός ύποπτος για την δολοφονία μιας συμμαθήτριάς του. Ο 15χρονος σήμερα Οουεν Κούπερ έχει μαγέψει με το υποκριτικό του ταλέντο, αν και είναι μόλις η πρώτη του δουλειά στην τηλεόραση.

Το NETFLIX έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα την οντισιόν του Κούπερ - 14 ετων τότε - από τις σκηνές της σύλληψης του στο αστυνομικό τμήμα και την άγρια επίθεση στην κλινική ψυχολόγο που τον παρακολουθούσε στο ίδρυμα ανηλίκων, πριν να γίνει η δίκη του (στο ρόλο η Εριν Ντόχερτι).

Get a peek at Owen Cooper's audition tape for the role of Jamie in Adolescence. pic.twitter.com/Q3MjWEWHrk — Netflix (@netflix) March 24, 2025

Το μέλλον του νεαρού ηθοποιού προδιαγράφεται λαμπρό μετα την τεράστια επιτυχία του. Ο Όουεν Κούπερ έχει ήδη ανακοινωθεί ως μέρος του καστ στην επερχόμενη διασκευή του «Ανεμοδαρμένα Ύψη» («Wuthering Heights»). Θα υποδυθεί τον νεαρό Χίθκλιφ, δίπλα στους σταρ Μάργκοτ Ρόμπι (Barbie) και τον Τζέικομπ Έλορντι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.