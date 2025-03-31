Οι Ιταλοί εισαγγελείς άνοιξαν έρευνα για πιθανή κατασκοπεία και τρομοκρατία αφού ένα drone πέταξε πολλές φορές πάνω από ερευνητικό κέντρο της ΕΕ στη βορειοδυτική Ιταλία, δήλωσαν τη Δευτέρα δύο πηγές με άμεση γνώση του θέματος.

Το Ευρωπαϊκό Κοινό Κέντρο Ερευνών στην πόλη Ίσπρα, στη λίμνη Ματζόρε, ανέφερε πέντε υπερπτήσεις τον Μάρτιο από ένα εμπορικό drone, το οποίο εκτιμάται ότι ήταν ρωσικής κατασκευής, λαμβάνοντας υπόψη σχετικές εικόνες, ανέφεραν οι πηγές όπως μεταδίδει το Reuters.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές δεν επιτρέπονται πτήσεις πάνω από το Ευρωπαϊκό Κοινό Κέντρο Ερευνών, το οποίο άνοιξε το 1960 ως χώρος πυρηνικής έρευνας με αποτέλεσμα, η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της εισαγγελίας του Μιλάνου να ανοίξει έρευνα για στρατιωτική ή πολιτική κατασκοπεία με τρομοκρατικούς σκοπούς, πρόσθεσε η πηγή.

Ο ιστότοπος του Ευρωπαϊκού Κοινού Κέντρου Ερευνών αναφέρει ότι το κέντρο στην Ίσπρα είναι η τρίτη μεγαλύτερη ερευνητική πανεπιστημιούπολη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τις Βρυξέλλες και το Λουξεμβούργο, που ασχολείται με πολλά ζητήματα, όπως η πυρηνική ασφάλεια, το διάστημα, οι βιώσιμοι πόροι, η μετανάστευση και οι μεταφορές. Δεν έχει γίνει κανένα άμεσο σχόλιο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

