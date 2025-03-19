Γιατί όλοι μιλούν για το «Adolescence», τη σειρά του Netflix που είναι ο εφιάλτης κάθε γονιού

Στην κορυφή του Netflix είναι το «Adolescence», μια σειρά τεσσάρων επεισοδίων που δείχνει πώς τα σημερινά παιδιά βιώνουν την εφηβεία και τι καταστροφικές συνέπειες μπορεί να υπάρξουν, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες όπως οι γονείς και το σχολείο.

Η βρετανική σειρά έκανε πρεμιέρα πριν λίγες ημέρες, είναι στο επίκεντρο της συζήτησης, έχοντας 24,3 εκατομμύρια προβολές μόλις τις πρώτες τέσσερις ημέρες.

Η ιστορία εκτυλίσσεται σαν να βλέπει κάποιος ένα θεατρικό έργο, αφού ένας από τους παραγωγούς, ο Jack Thorne, έγραψε το «Harry Potter and the Cursed Child», το θεατρικό έργο που διαδραματίζεται στον ίδιο κόσμο με τη γνωστή σειρά ταινιών.

Σε αντίθεση με τα θρίλερ που κρατούν το ενδιαφέρον μέσα από ανατροπές και εξελίξεις, το «Adolescence» ή «Εφηβεία» όπως θα το βρούμε στα ελληνικά, χτίζει την ένταση μέσα από την αφήγηση.

Ένα ολόκληρο επεισόδιο είναι μια συζήτηση μεταξύ του Τζέιμι, του έφηβου πρωταγωνιστή και μιας παιδοψυχολόγου που έχει αναλάβει τον ρόλο να απαντήσει αυτό που οι γονείς και οι ντεντέκτιβ, δεν κατάφεραν: το γιατί.

Το αποτέλεσμα είναι ένα τηλεοπτικό επεισόδιο διάρκειας 52 λεπτών να είναι τόσο έντονο που σε κάνει να τρέμεις, να ιδρώνεις και στο τέλος να νιώθεις εξαντλημένος, όπως σχολιάζει το CNN.

Σύμφωνα με την κριτική του αμερικανικού δικτύου, η σειρά έχει ομοιότητες με το «Baby Reindeer», που είναι επίσης βρετανική και η οποία τάραξε επίσης τα νερά. Όσον αφορά το περιεχόμενο ωστόσο, το «Adolescence» είναι μια διαφορετική ιστορία.

Ενώ το «Baby Reindeer», ήταν το πορτρέτο ενός τραυματισμένου συναισθηματικά ανθρώπου, το «Adolescence» ζητά από τους θεατές να γίνουν μάρτυρες.

Όταν ο Τζέιμι συλλαμβάνεται ως ύποπτος για έγκλημα, οι σκηνές μοιάζουν σαν έναν αγώνα μπάσκετ, όπου η μπάλα περνάει από το ένα άτομο στο άλλο, ενώ το έργο συνεχίζεται με καθημερινές αλλά συγκλονιστικές λεπτομέρειες. Κανένας παίκτης δεν παρατείνει την παρουσία του, συμπεριλαμβανομένου του Τζέιμι, ο οποίος δεν εμφανίζεται καν στο συγκλονιστικό τελευταίο επεισόδιο της σειράς, που επικεντρώνεται στην οικογένεια και τους γονείς του.

Την σειρά ίσως είναι πιο δύσκολο να παρακολουθήσουν οι γονείς καθώς εκμεταλλεύεται το άγχος εκείνων που φοβούνται πως «αυτό θα μπορούσε να συμβεί στο παιδί μου».

Το γιατί το «Adolescence» είναι μια τόσο δυνατή σειρά θα το καταλάβετε όταν τη δείτε, το γιατί είναι τόσο φρικτή, η απάντηση είναι πως βασίζεται σε προβλήματα που είναι εύκολο να παραβλέψουμε και τα κατανοούμε στο τέλος.

Πηγή: skai.gr

