Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Χαμάς–Συμβουλίου Ειρήνης για τον αφοπλισμό και την εκεχειρία στη Γάζα

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Χαμάς και του Συμβουλίου Ειρήνης, καθώς η τρομοκρατική οργάνωση αρνείται να αφοπλιστεί και να προχωρήσει στη δεύτερη φάση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε την Κυριακή το KAN News.

Το πρακτορείο αναφέρει επικαλούμενο παλαιστινιακές πηγές, ότι οι συνομιλίες μεταξύ του Γενικού Διευθυντή του Συμβουλίου Ειρήνης, Νικολάι Μλαντένοφ, και της αντιπροσωπείας της Χαμάς, με επικεφαλής τον Χαλίλ αλ-Χάγια, έχουν βαλτώσει λόγω των απαιτήσεων της Χαμάς σχετικά με τον αφοπλισμό.

Συγκεκριμένα η οργάνωση έχει δηλώσει ότι θα παραδώσει τα όπλα μόνο μετά την πλήρη εφαρμογή της πρώτης φάσης της συμφωνίας, η οποία προβλέπει την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, καθώς και την παροχή εγγυήσεων ότι το σχέδιο θα οδηγήσει στη δημιουργία ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους.

Το Ισραήλ έχει ήδη ενημερώσει ωστόσο τον Μλαντένοφ ότι δεν θα αποσυρθεί πέρα από τη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή» της Γάζας, ένα όριο που διαχωρίζει περιοχές στις οποίες οι κάτοικοι της Λωρίδας δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν και όπου υπάρχει ισχυρή παρουσία των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).

«Κατανοούμε ότι η Χαμάς κάνει τα πάντα για να αποφύγει τις υποχρεώσεις της. Εάν δεν αφοπλιστεί, οι δυνάμεις του IDF θα επιστρέψουν σύντομα σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα για να ολοκληρώσουν την αποστολή», δήλωσε πηγή ασφαλείας στο KAN.

Συζητήσεις για επανέναρξη των συγκρούσεων μετά τους συνεχείς όρους της Χαμάς

Σύμφωνα με τη σαουδαραβική εφημερίδα Asharq Al-Awsat, η πρόταση της Χαμάς περιλάμβανε επίσης αρκετούς όρους σχετικά με το ποια όπλα θα περιλαμβάνονταν στο πλαίσιο του αφοπλισμού. Η εφημερίδα δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες της πρότασης.

Νωρίτερα το Σάββατο, το KAN μετέδωσε ότι το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ συγκλήθηκε για να συζητήσει το ενδεχόμενο επανέναρξης των συγκρούσεων στη Γάζα, μετά τις πληροφορίες για τη νεότερη πρόταση της Χαμάς.

Πηγή με γνώση του θέματος δήλωσε στο KAN News ότι το Ισραήλ επιδιώκει να δει συγκεκριμένα βήματα προς τον αφοπλισμό της Χαμάς και την εγκαθίδρυση μιας νέας τεχνοκρατικής κυβέρνησης.



Πηγή: skai.gr

