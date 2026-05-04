Έκπληξη εκφράζει η Κάλας για τον χρόνο αποχώρησης των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Γερμανία

Την έκπληξή της εκφράζει η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας για το γεγονός πως οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν αυτή την περίοδο την αποχώρηση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία.

«Νομίζω ότι δείχνει ότι πρέπει πραγματικά να ενισχύσουμε τον ευρωπαϊκό πυλώνα στο ΝΑΤΟ και πως πρέπει να κάνουμε πραγματικά περισσότερα», σημείωσε η Κάλας, μιλώντας κατά την άφιξή της στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία.

«Τα αμερικανικά στρατεύματα δεν βρίσκονται στην Ευρώπη μόνο για την προστασία των δικών μας συμφερόντων αλλά και των δικών τους», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται πως το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, δηλαδή περίπου το 15% των δυνάμεων που είναι παρούσες στη χώρα. Πρόκειται για ένα μέτρο που ανακοινώθηκε αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς αναφορικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

«Προβλέπουμε ότι η απόσυρση θα ολοκληρωθεί τους επόμενους έξι με δώδεκα μήνες», εκτίμησε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας Σον Παρνέλ.

Σημειώνεται πως περισσότεροι από 36.000 Αμερικανοί στρατιώτες σταθμεύουν στη Γερμανία, σύμφωνα με επίσημη καταμέτρηση που ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2025.

Πηγή: skai.gr

