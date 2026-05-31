Γκαλιμπάφ: «Καμία συμφωνία με τις ΗΠΑ εάν δεν διασφαλίζονται τα δικαιώματα του Ιράν»

Το Ιράν δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με τις ΗΠΑ, εάν δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι διασφαλίζονται τα δικαιώματα του ιρανικού λαού, δήλωσε ο κορυφαίος διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, σύμφωνα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στα λόγια και στις υποσχέσεις του εχθρού», πρόσθεσε, απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο κατά την ορκωμοσία του ως προέδρου μετά την επανεκλογή του στο πόστο. «Το μοναδικό μας κριτήριο είναι η επίτευξη απτών αποτελεσμάτων προτού εκπληρώσουμε τις δικές μας δεσμεύσεις σε αντάλλαγμα», τόνισε.

Η δήλωση Γκαλιμπάφ έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), φέρεται να σκληραίνει τη στάση του απέναντι στην Τεχεράνη, ζητώντας πρόσθετες παραχωρήσεις από αυτές που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο μνημονίου στο οποίο φέρονται να έχουν καταλήξει οι διαπραγματευτικές ομάδες των δύο χωρών.

Ο Τραμπ ζητά από το Ιράν πιο συγκεκριμένες δεσμεύσεις όσον αφορά το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, και πιο συγκεκριμένα σαφές πλαίσιο για τη διαχείριση του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου, τον τρόπο με τον οποίο το υλικό θα απομακρυνθεί ή θα τεθεί υπό έλεγχο, καθώς και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει αυστηρότερες προβλέψεις για τον περιορισμό του περαιτέρω εμπλουτισμού ουρανίου από την Τεχεράνη, πέραν της γενικής δέσμευσης ότι το Ιράν δεν θα επιδιώξει την απόκτηση πυρηνικού όπλου.

Επιπλέον, επιδιώκει αλλαγές στη διατύπωση για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, με στόχο μια πιο καθαρή δέσμευση για την ασφαλή ναυσιπλοΐα στο κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Έκκληση για ενότητα

Ο Γκαλιμπάφ απηύθυνε παράλληλα έκκληση για ενότητα. «Θα ήθελα να απευθύνω λίγα λόγια στους ευεργέτες μας, τον αγαπητό και μεγάλο λαό του Ιράν. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα από εμένα ότι βρισκόμαστε στη διαδικασία απώθησης του εχθρού σε έναν μεγάλο και ιστορικής σημασίας πόλεμο. Όπως τόνισε και ο ηγέτης της Επανάστασης, ο σημαντικότερος παράγοντας της νίκης σε αυτόν τον πόλεμο είναι η συνοχή και η ενότητα», ανέφερε μεταξύ άλλων και πρόσθεσε:

«Αυτό που οδήγησε στην οπισθοχώρηση του εχθρού είναι, πέρα από τη στρατιωτική ισχύ και την αμυντική ετοιμότητα των μαχητών του Ιράν, η αντοχή του λαού και η ενότητά του απέναντι στον αδίστακτο εχθρό. Αυτό το μυστικό της νίκης πρέπει να διαφυλαχθεί».

Συνεχίζοντας, ο Γκαλιμπάφ τόνισε ότι «στη νέα φάση του πολέμου, ο εχθρός επιχειρεί μέσω οικονομικής πίεσης και επικοινωνιακής προπαγάνδας να δημιουργήσει διχασμό και να διαλύσει τη συνοχή της χώρας, ώστε να αντισταθμίσει τη στρατιωτική του ήττα και να μας αναγκάσει σε παράδοση».

Τόνισε όμως ότι ο εχθρός «πλανάται πλάνην οικτράν» και πρόσθεσε: «Το μεγάλο και ιστορικό έθνος του Ιράν γνωρίζει πλέον ότι βρίσκεται σε ένα ευαίσθητο και ιστορικό σημείο, το οποίο οι επόμενες γενιές θα ζηλεύουν. Γι’ αυτό αντιστέκεται απέναντι στον δήμιο και αιμοσταγή εχθρό, που έχει βάλει στόχο την καταστροφή του Ιράν και του Ισλάμ, ώστε οι Ιρανοί των επόμενων χρόνων να είναι υπερήφανοι για τους πατέρες και τις μητέρες τους».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.