Οι ευρωπαϊκές χώρες «έλαβαν το μήνυμα» από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και τώρα διασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται οι συμφωνίες για τη χρήση στρατιωτικών βάσεων, δήλωσε τη Δευτέρα ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Ο Τραμπ έχει κατηγορήσει ορισμένες χώρες του ΝΑΤΟ ότι δεν κάνουν αρκετά για να στηρίξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες στον πόλεμο με το Ιράν. Σε ακόμη μία ένδειξη της δυσαρέσκειάς του προς τους Ευρωπαίους συμμάχους, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή σχέδια για την αποχώρηση 5.000 στρατιωτών από τη Γερμανία.

«Ναι, υπήρξε κάποια απογοήτευση από την πλευρά των ΗΠΑ, αλλά οι Ευρωπαίοι άκουσαν», δήλωσε ο Ρούτε σε δημοσιογράφους στη σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Αρμενία.

«Τώρα διασφαλίζουν ότι όλες οι διμερείς συμφωνίες για τη χρήση βάσεων εφαρμόζονται», πρόσθεσε.

Η Ισπανία, μέλος του ΝΑΤΟ, έχει δηλώσει ότι οι στρατιωτικές βάσεις στο έδαφός της δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον πόλεμο με το Ιράν. Ωστόσο, ο Ρούτε είπε ότι άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, όπως το Μαυροβούνιο, η Κροατία, η Ρουμανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία, υλοποιούν αιτήματα για τη χρήση βάσεων και για άλλη υλικοτεχνική υποστήριξη.

Ο Ρούτε πρόσθεσε επίσης ότι «όλο και περισσότερες» ευρωπαϊκές χώρες προωθούν εκ των προτέρων μέσα, όπως ναρκοθηρευτικά και ναρκαλιευτικά, κοντά στον Κόλπο, ώστε να είναι έτοιμες για μια «επόμενη φάση».

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουν δηλώσει ότι είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν σε αποστολή που θα συμβάλει στη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Ορμούζ μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Πηγή: skai.gr

