IDF: Κατέστρεψαν 14 χιλιόμετρα σηράγγων της Χαμάς στη Γάζα - Δείτε βίντεο από τις επιχειρήσεις

Ο στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι στρατεύματα της Βόρειας Ταξιαρχίας της Μεραρχίας της Γάζας σκότωσαν περίπου 70 τρομοκράτες, που παραβίαζαν την εκεχειρία

Οι IDF (Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις) δήλωσαν ότι κατέστρεψαν σήραγγες της Χαμάς συνολικού μήκους 14 χιλιομέτρων στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας τους τελευταίους μήνες.

Οι σήραγγες βρίσκονταν στην ισραηλινή πλευρά της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, ειδικά στην περιοχή Μπέιτ Χανούν, σύμφωνα με τον στρατό.

Επίσης, τους τελευταίους μήνες, στρατεύματα της Βόρειας Ταξιαρχίας της Μεραρχίας της Γάζας -που σταθμεύουν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας- σκότωσαν περίπου 70 τρομοκράτες οι οποίοι παραβίασαν τους όρους της κατάπαυσης του πυρός και αποτελούσαν απειλή για τους στρατιώτες, προσθέτουν οι IDF.

Διαβάστε όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

TAGS: IDF Τούνελ Χαμάς
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
