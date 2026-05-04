Τέσσερις άνθρωποι, ανάμεσά τους τοπικός αιρετός, δολοφονήθηκαν χθες Κυριακή στην Κούκουτα, πόλη στη βορειοανατολική Κολομβία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η Κολομβία βρέθηκε το τελευταίο διάστημα αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη κρίση ασφαλείας εδώ και μια δεκαετία, εξαιτίας των επιθέσεων και των πιέσεων ένοπλων οργανώσεων, ανταρτών και κακοποιών, που ενέχονται στη διακίνηση ναρκωτικών σε τομείς υπό τον έλεγχό τους.

Χθες Κυριακή, περί τις 02:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδας), δυο άνδρες κινούμενοι με μοτοσικλέτα άνοιξαν πυρ εναντίον ανθρώπων που κάθονταν σε τραπέζι κι έπιναν μπίρα σε κατάστημα της πόλης, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Δυστυχώς, επιβεβαιώνουμε τους θανάτους των τεσσάρων ανθρώπων», δήλωσε αξιωματικός των δυνάμεων επιβολής της τάξης στην πόλη, ο αστυνομικός υποδιευθυντής Ρικάρδο Κόντε.

Το ένα από τα θύματα διαπιστώθηκε ότι ήταν ο Γουίλιαμ Λόπες, πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου συνοικίας στην Κούκουτα, πόλη που βρίσκεται πάνω στα σύνορα με τη Βενεζουέλα. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή και ως αυτό το στάδιο διαφεύγουν τη σύλληψη.

Η Κούκουτα, που μετρά κάπου 800.000 κατοίκους, μετατράπηκε σε θέατρο τεσσάρων παρόμοιων επιθέσεων τις τελευταίες δυο εβδομάδες, τόνισαν μέσα ενημέρωσης της Κολομβίας. Βρίσκεται σε νομό, τον Νόρτε δε Σανταντέρ, με όρη σπαρμένα με φυτείες κόκας—του φυτού τα φύλλα του οποίου αποτελούν τη βάση στη διαδικασία παραγωγής υδροχλωρικής κοκαΐνης—και έντονη δράση τόσο ανταρτών του ELN όσο διαφωνούντων των πρώην FARC.

Από την αρχή της χρονιάς, τουλάχιστον 53 ηγέτες κοινωνικών οργανώσεων και τοπικοί αιρετοί έχουν δολοφονηθεί στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, σύμφωνα με καταμέτρηση του ινστιτούτου μελετών για την ανάπτυξη και την ειρήνη (INDEPAZ).

Η έξαρση της βίας στην Κολομβία, χώρα όπου μαίνεται εμφύλια ένοπλη σύρραξη για πάνω από έξι δεκαετίες, καταγράφεται καθώς πλησιάζει στον ορίζοντα ο πρώτος γύρος των προεδρικών εκλογών την 31η Μαΐου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

