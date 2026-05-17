Αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή: Οι 5 όροι της Ουάσινγκτον και οι κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στην απάντηση των ΗΠΑ στις προτάσεις της Τεχεράνης παρουσιάστηκαν πέντε βασικές απαιτήσεις της Ουάσινγκτον

Υπό τη σκιά των φόβων για αναζωπύρωση των συγκρούσεων, η ένταση ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον συνεχίζεται με τις διαπραγματεύσεις να παραμένουν παγωμένες και χωρίς να διαφαίνεται προοπτική επανεκκίνησης, καθώς οι δύο πλευρές εμφανίζονται αμετακίνητες στις απαιτήσεις τους.

Στο Ιράν παρουσιάζουν τη στάση των ΗΠΑ ως προσπάθεια επιβολής μονομερών όρων, οι οποίοι περιλαμβάνουν αυστηρούς περιορισμούς στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, παράλληλα με συνεχιζόμενη οικονομική και στρατιωτική πίεση, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση «θα συναντήσει πολύ πιο σκληρή απάντηση από ό,τι στο παρελθόν».

Όπως αναφέρει το ισραηλινό μέσο Channel 12, που επικαλείται το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, πληροφορίες που αναμεταδίδει και το Bloomberg, στην απάντηση των ΗΠΑ στις προτάσεις της Τεχεράνης παρουσιάστηκαν πέντε βασικές απαιτήσεις της Ουάσινγκτον, ενώ επισημαίνεται ότι «ακόμη κι αν το Ιράν συμμορφωθεί με αυτούς τους όρους, η απειλή επίθεσης από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ θα εξακολουθήσει να παραμένει».

Οι πέντε αμερικανικές απαιτήσεις, σύμφωνα με τους Ιρανούς

Να μην καταβληθούν αποζημιώσεις ή πολεμικές αποζημιώσεις από τις ΗΠΑ.

Να απομακρυνθούν και να μεταφερθούν 400 κιλά ουρανίου από το Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Να λειτουργεί μόνο μία πυρηνική εγκατάσταση από το σύνολο των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν.

Να αποδεσμευθεί μόλις έως το 25% των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Η παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα να εξαρτάται από τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο, η αμερικανική πρόταση δεν αποσκοπεί στην επίλυση της κρίσης αλλά στην επίτευξη στόχων που δεν επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων.

Από την άλλη πλευρά, το Ιράν θέτει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ως προϋποθέσεις για οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μέτρα που αποσκοπούν, όπως υποστηρίζει, στην «οικοδόμηση εμπιστοσύνης», τα οποία περιλαμβάνουν:

Tερματισμό των συγκρούσεων σε όλα τα μέτωπα, ιδιαίτερα στον Λίβανο,

Άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν,

Αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων,

Αποζημιώσεις για τις ζημιές του πολέμου,

Αναγνώριση της ιρανικής κυριαρχίας στο Στενό του Ορμούζ.

Οι ιρανικές απειλές κατά της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο έχουν φέρει σχεδόν σε αδιέξοδο τις ενεργειακές εξαγωγές της περιοχής, εκτοξεύοντας τις παγκόσμιες τιμές και δίνοντας στην Τεχεράνη σημαντικό διαπραγματευτικό πλεονέκτημα στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως αναφέρει το πρακτορείο Bloomberg.

Ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ κατά του Ιράν, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, κυρίως στην Ισλαμική Δημοκρατία. Ανταποδοτικές επιθέσεις της Τεχεράνης έπληξαν συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο, μεταξύ αυτών και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία, σύμφωνα με το Bloomberg, έχουν πραγματοποιήσει κατά διαστήματα επιθέσεις κατά του Ιράν ως απάντηση.

Στην Ιερουσαλήμ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενημερώνοντας το υπουργικό του συμβούλιο για την κρίση με το Ιράν, δήλωσε ότι θα συνομιλήσει αργότερα την Κυριακή με τον Ντόναλντ Τραμπ για ενημέρωση σχετικά με την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου στην Κίνα. Μέλος του ισραηλινού συμβουλίου ασφαλείας, ο Ζεέβ Έλκιν, δήλωσε ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο να επαναλάβει επιθέσεις κατά του Ιράν εφόσον το αποφασίσει ο Τραμπ.

«Έχουμε στόχους που θέλουμε φυσικά να πλήξουμε», δήλωσε ο Έλκιν στον ραδιοφωνικό σταθμό Kan. «Η σημερινή κατάσταση, με τον αμερικανικό αποκλεισμό να συνεχίζεται, είναι επίσης καλή για το Ισραήλ, επειδή προκαλεί τεράστια ζημιά στην ιρανική οικονομία σε καθημερινή βάση».

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έχει δηλώσει ότι η χώρα του παραμένει προσηλωμένη σε διπλωματική λύση της σύγκρουσης. Τις τελευταίες εβδομάδες αρκετά ενεργειακά φορτία κατάφεραν να περάσουν από το Στενό του Ορμούζ, ενώ Ιρανός αξιωματούχος ανέφερε αυτό το Σαββατοκύριακο ότι οι αρχές εργάζονται πάνω σε επίσημο νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει τη διέλευση ορισμένων πλοίων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, επιχείρησαν να αναδείξουν σημεία σύγκλισης γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια των συναντήσεων Τραμπ-Σι αυτή την εβδομάδα, παρότι βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα.

Επιστρέφοντας από την Ασία, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι συζήτησε με τον Σι το ενδεχόμενο άρσης των κυρώσεων σε κινεζικές πετρελαϊκές εταιρείες που αγοράζουν ιρανικό πετρέλαιο. Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έχει εντείνει τις κυρώσεις τις τελευταίες εβδομάδες, στο πλαίσιο της πίεσης προς την Τεχεράνη για τις διαπραγματεύσεις, ενώ το Πεκίνο έχει ζητήσει από τις κινεζικές εταιρείες να αγνοήσουν τις αμερικανικές κυρώσεις.



Πηγή: skai.gr

