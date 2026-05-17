Το Ιράν «βλέπει» νέα πηγή ισχύος στον βυθό του Ορμούζ

Παίρνοντας θάρρος από τον επιτυχημένο αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ, το Ιράν στρέφεται τώρα σε ένα λιγότερο ορατό, αλλά εξίσου κρίσιμο πεδίο των παγκόσμιων υποδομών: τα υποθαλάσσια καλώδια δεδομένων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Η Τεχεράνη θέλει να επιβάλει χρεώσεις στους μεγαλύτερους τεχνολογικούς κολοσσούς του κόσμου για τη χρήση των υποθαλάσσιων καλωδίων διαδικτύου που έχουν τοποθετηθεί κάτω από το Στενό του Ορμούζ. Κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν αφήσει αόριστες απειλές ότι η μεταφορά δεδομένων θα μπορούσε να διακοπεί, αν οι εταιρείες δεν πληρώσουν. Βουλευτές στην Τεχεράνη συζήτησαν την περασμένη εβδομάδα σχέδιο που θα μπορούσε να στοχεύσει υποθαλάσσια καλώδια που συνδέουν αραβικές χώρες με την Ευρώπη και την Ασία.

«Θα επιβάλουμε τέλη στα καλώδια διαδικτύου» δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στο X ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ιράν, Ιμπραήμ Ζολφαγκάρι. Μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης ανέφεραν ότι το σχέδιο της Τεχεράνης για άντληση εσόδων από το Στενό θα απαιτούσε από εταιρείες όπως η Google, η Microsoft, η Meta και η Amazon να συμμορφώνονται με την ιρανική νομοθεσία, ενώ οι εταιρείες υποθαλάσσιων καλωδίων θα υποχρεώνονταν να καταβάλλουν τέλη αδειοδότησης, με τα αποκλειστικά δικαιώματα επισκευής και συντήρησης να παραχωρούνται σε ιρανικές εταιρείες.

Ορισμένες από αυτές τις εταιρείες έχουν επενδύσει στα καλώδια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ και τον Περσικό Κόλπο, όμως δεν είναι σαφές αν τα καλώδια αυτά περνούν από ιρανικά χωρικά ύδατα, σημειώνει το CNN.

Επίσης, δεν είναι σαφές πώς το καθεστώς θα μπορούσε να αναγκάσει τους τεχνολογικούς κολοσσούς να συμμορφωθούν, καθώς τους απαγορεύεται να πραγματοποιούν πληρωμές προς το Ιράν λόγω των αυστηρών αμερικανικών κυρώσεων. Ως αποτέλεσμα, οι ίδιες οι εταιρείες ενδέχεται να θεωρούν τις ιρανικές δηλώσεις περισσότερο επίδειξη ισχύος παρά σοβαρή πολιτική.

Παρ’ όλα αυτά, μέσα ενημέρωσης που συνδέονται με την κυβέρνηση του Ιράν έχουν διατυπώσει συγκαλυμμένες απειλές για πιθανές ζημιές στα καλώδια.

Καθώς αυξάνονται οι φόβοι ότι ο πόλεμος μπορεί να ξαναρχίσει μετά την επιστροφή του Τραμπ από την Κίνα, το Ιράν σηματοδοτεί ολοένα και περισσότερο ότι διαθέτει ισχυρά μέσα πέρα από τη στρατιωτική ισχύ.

Τα υποθαλάσσια καλώδια αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της παγκόσμιας συνδεσιμότητας, μεταφέροντας τη συντριπτική πλειονότητα της παγκόσμιας διαδικτυακής και τηλεπικοινωνιακής κίνησης δεδομένων. Η στοχοποίησή τους θα επηρέαζε πολύ περισσότερα από την ταχύτητα του ίντερνετ, απειλώντας τα πάντα: από τραπεζικά συστήματα, στρατιωτικές επικοινωνίες και υποδομές cloud τεχνητής νοημοσύνης έως την εξ αποστάσεως εργασία, τα online παιχνίδια και τις υπηρεσίες streaming.

Ψηφιακή καταστροφή αλυσιδωτών επιπτώσεων

Λόγω των μακροχρόνιων κινδύνων ασφαλείας που σχετίζονται με το Ιράν, οι μεγάλες εταιρείες έχουν σκόπιμα αποφύγει τα ιρανικά ύδατα, συγκεντρώνοντας την πλειονότητα των καλωδίων σε μια στενή ζώνη κατά μήκος της πλευράς του Ομάν.

Ωστόσο, δύο από αυτά τα καλώδια, τα Falcon και Gulf Bridge International (GBI), διέρχονται από ιρανικά χωρικά ύδατα, δήλωσε ο Alan Mauldin, διευθυντής έρευνας της TeleGeography, εταιρείας τηλεπικοινωνιακής έρευνας.

Το Ιράν δεν έχει δηλώσει ρητά ότι θα σαμποτάρει τα καλώδια, όμως έχει επανειλημμένα εκφράσει την πρόθεσή του να τιμωρήσει τους συμμάχους της Ουάσιγκτον στην περιοχή. Φαίνεται να πρόκειται για τη νεότερη πτυχή ασύμμετρου πολέμου που σχεδιάζει το καθεστώς για να πλήξει τους γείτονές του.

Διαθέτοντας δύτες, μικρά υποβρύχια και υποθαλάσσια drones, οι Φρουροί της Επανάστασης αποτελούν απειλή για τα υποθαλάσσια καλώδια και οποιαδήποτε επίθεση θα μπορούσε να προκαλέσει μια αλυσιδωτή «ψηφιακή καταστροφή» σε πολλές ηπείρους, σημειώνουν αναλυτές.

Οι γείτονες του Ιράν στον Περσικό Κόλπο θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν σοβαρές διακοπές στη σύνδεση στο διαδίκτυο, επηρεάζοντας πιθανόν κρίσιμες εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς και τραπεζικές λειτουργίες. Πέρα από την περιοχή, η Ινδία θα μπορούσε να δει μεγάλο μέρος της διαδικτυακής της κίνησης να επηρεάζεται, απειλώντας τη γιγαντιαία βιομηχανία outsourcing της χώρας με απώλειες δισεκατομμυρίων.

Το Ορμούζ αποτελεί βασικό ψηφιακό διάδρομο μεταξύ ασιατικών κόμβων δεδομένων, όπως η Σιγκαπούρη, και σταθμών προσαιγειάλωσης καλωδίων στην Ευρώπη. Οποιαδήποτε διακοπή θα μπορούσε επίσης να επιβραδύνει τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και τις διασυνοριακές πληρωμές μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, ενώ περιοχές της Ανατολικής Αφρικής ενδέχεται να αντιμετωπίσουν πλήρη διακοπή πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Και αν οι σύμμαχοι του Ιράν αποφασίσουν να χρησιμοποιήσουν παρόμοιες τακτικές στην Ερυθρά Θάλασσα, οι ζημιές θα μπορούσαν να είναι πολύ χειρότερες.

Το 2024, τρία υποθαλάσσια καλώδια κόπηκαν όταν πλοίο που είχε πληγεί από τους Χούθι της Υεμένης έσυρε την άγκυρά του στον βυθό καθώς βυθιζόταν, διακόπτοντας σχεδόν το 25% της διαδικτυακής κίνησης στην περιοχή, σύμφωνα με τη HGC Global Communications με έδρα το Χονγκ Κονγκ.

Παρότι ο αντίκτυπος ζημιών στα καλώδια θα μπορούσε να είναι σοβαρός στη Μέση Ανατολή και σε ορισμένες ασιατικές χώρες, η TeleGeography δήλωσε ότι «τα καλώδια που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 1% της παγκόσμιας ευρυζωνικότητας από το 2025».

Σαν τη Διώρυγα του Σουέζ

Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης παρουσιάζουν την επιβολή χρεώσεων για υποθαλάσσια καλώδια που περνούν από τα ύδατά του ως συμβατή με το διεθνές δίκαιο, επικαλούμενα τη Σύμβαση του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), η οποία περιλαμβάνει διατάξεις για τα υποθαλάσσια καλώδια.

Παρότι το Ιράν έχει υπογράψει, αλλά δεν έχει επικυρώσει τη σύμβαση, θεωρείται από τη νομική κοινότητα δεσμευτική στο πλαίσιο του εθιμικού διεθνούς δικαίου. Το Άρθρο 79 της UNCLOS αναφέρει ότι τα παράκτια κράτη έχουν το δικαίωμα να καθορίζουν όρους για καλώδια ή αγωγούς που εισέρχονται στην επικράτεια ή στα χωρικά τους ύδατα.

Τα ιρανικά μέσα έχουν επικαλεστεί την Αίγυπτο ως προηγούμενο. Το Κάιρο έχει αξιοποιήσει τη στρατηγική θέση της στο Σουέζ για να φιλοξενήσει πολλά υποθαλάσσια καλώδια που συνδέουν Ευρώπη και Ασία, αποφέροντας εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως από τέλη διέλευσης και αδειοδότησης.

Ωστόσο, η Διώρυγα του Σουέζ είναι τεχνητή υδάτινη οδός που διανοίχθηκε εντός αιγυπτιακής επικράτειας, ενώ τα Στενά του Ορμούζ είναι φυσικό θαλάσσιο πέρασμα που διέπεται από διαφορετικό νομικό πλαίσιο, σύμφωνα με ειδικό στο διεθνές δίκαιο.

«Φυσικά, για τα υπάρχοντα καλώδια, το Ιράν πρέπει να τηρήσει τη σύμβαση που είχε συναφθεί όταν τοποθετήθηκαν», δήλωσε η Ειρήνη Παπανικολοπούλου, καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στο SOAS University of London, στο CNN. «Όμως για νέα καλώδια, κάθε κράτος, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, μπορεί να αποφασίσει αν και υπό ποιες προϋποθέσεις θα τοποθετηθούν καλώδια στα χωρικά του ύδατα.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.