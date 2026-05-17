Τραγωδία σημειώθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου στο Όκλαντ της Καλιφόρνια, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα και πεζούς, με αποτέλεσμα τρεις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι να τραυματιστούν.

Σύμφωνα με τις αρχές, το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 11:00 μ.μ. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Όκλαντ ανακοίνωσε ότι τρία άτομα άφησαν την τελευταία τους πνοή στο σημείο, ενώ πέντε ακόμη μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, εκ των οποίων τα δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο οδηγός του οχήματος υπέστη ελαφρά τραύματα. Μέχρι στιγμής, τα στοιχεία του καθώς και τα αίτια που οδήγησαν στην πολύνεκρη παράσυρση δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ενώ η αστυνομία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

