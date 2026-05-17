Επίθεση αμόκ με αυτοκίνητο στη Μόντενα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Σοκ προκάλεσε στη Μόντενα της Ιταλίας η επίθεση με αυτοκίνητο από 31χρονο άνδρα, που τραυμάτισε οκτώ πεζούς, ενώ δύο βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο δράστης, Σαλίμ Ελ Κούντρι, είναι Ιταλός με καταγωγή από το Μαρόκο και υπήρξε υπό παρακολούθηση από υπηρεσία ψυχικής υγείας λόγω Σχιζοειδούς Διαταραχής της Προσωπικότητας.

Το περιστατικό δεν φαίνεται να συνδέεται με τρομοκρατικές ομάδες, ενώ ο δράστης ακινητοποιήθηκε από περαστικούς πριν την σύλληψη από την αστυνομία.

Σοκ στη Μόντενα της Ιταλίας: 31χρονος έπεσε με αυτοκίνητο σε πεζούς τραυματίζοντας 8 άτομα. Πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα για την ψυχική του κατάσταση.Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν και δυο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Είναι ο απολογισμός της τραγικής, χθεσινής ημέρας στην Μόντενα: ένας άνδρας 31 ετών, ο οποίος ονομάζεται Σαλίμ Ελ Κούντρι,επιτέθηκε με το όχημά του εναντίον περαστικών σε κεντρικό δρόμο της πόλης. Με ξέφρενη ταχύτητα, το αυτοκίνητό του ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, χτύπησε τους ανθρώπους που προσπαθούσαν έντρομοι να απομακρυνθούν και στο τέλος, έπεσε πάνω σε βιτρίνα καταστήματος. Περαστικοί τον ακινητοποίησαν μέχρι να συλληφθεί την αστυνομία. Ο δράστης είναι Ιταλός με καταγωγή από το Μαρόκο, σπούδασε οικονομικά και δεν φαίνεται να συνδέεται με τρομοκρατικές ομάδες. Από το 2022 μέχρι το 2024, η υπηρεσία ψυχικής υγείας της Μόντενα τον παρακολουθούσε, εξαιτίας Σχιζοειδούς Διαταραχής της Προσωπικότητας.

Πηγή: Deutsche Welle

Ο Σαλβίνι ζητά περιορισμό αδειών παραμονής σε ξένουςTo κόμμα της Λέγκα και ο επικεφαλής του, Ματέο Σαλβίνι, μετά το συμβάν ζήτησαν αμέσως τον περιορισμό των αδειών παραμονής ξένων πολιτών και υπογράμμισαν ότι «η κοινωνική ένταξη των μεταναστών δεύτερης γενιάς, έχει αποτύχει». Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι ζήτησε, επίσης, υποδειγματική απόδοση δικαιοσύνης και παρακολούθησε τις εξελίξεις από την Ελλάδα, όπου, στο Κόστα Ναβαρίνο χθες συμμετείχε στο Europe Gulf Forum. Η επικεφαλής της κυβέρνησης της Ρώμης αποφάσισε να ακυρώσει την σημερινή της επίσκεψη στην Κύπρο, για να μπορέσει να μεταβεί στη Μόντενα.Γιατί δεν υποβαλλόταν σε θεραπεία;Στις μαρτυρίες τους, τραυματίες και περαστικοί, αναφέρουν ότι οι πεζοί εκσφενδονίστηκαν, κυριολεκτικά, εξαιτίας της μεγάλης ταχύτητας του αυτοκινήτου. Πολλοί διερωτώνται, τώρα, για ποιο λόγο ο δράστης δεν συνέχισε να υποβάλλεται σε θεραπεία από τις δημοτικές υπηρεσίες υγείας, δεδομένης της σοβαρής διάγνωσης που είχε γίνει.Εκτός από την Μελόνι, στη Μόντενα βρέθηκε σήμερα και ο Ιταλός πρόεδρος της Δημοκρατίας, Σέρτζιο Ματαρέλα, προκειμένου να επισκεφθεί τους τραυματίες και να ευχαριστήσει τους πολίτες, οι οποίοι, με το θάρρος και τα αντανακλαστικά τους, βοήθησαν στην σύλληψη του δράστη, ο οποίος τραυμάτισε με μαχαίρι περαστικό προσπαθώντας να διαφύγει. Είναι σαφές ότι, έστω και αν όλα δείχνουν ότι δεν πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, το τραγικό αυτό συμβάν ξανανοίγει, στην Ιταλία, δημόσια συζήτηση σχετικά με το μεταναστευτικό και την δυνατότητα υιοθέτησης μιας «ανοικτής» ή «κλειστής» προσέγγισης αυτού του καθοριστικής σημασίας ζητήματος.

