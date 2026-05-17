Τηλεφωνική επικοινωνία Νετανιάχου-Τραμπ για το Ιράν - Συνεδριάζει το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ

Το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ συνεδριάζει σε λίγο υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, εν μέσω αναφορών ότι ΗΠΑ και Ισραήλ προετοιμάζονται για επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα Ισραηλινών μέσων ενημέρωσης, οι δύο ηγέτες συζήτησαν το ενδεχόμενο επανέναρξης του πολέμου με το Ιράν, καθώς και το πρόσφατο ταξίδι του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα.

Οι εξελίξεις έρχονται μετά την επίθεση με drone σε πυρηνικό σταθμό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χώρα που, μαζί με το Ισραήλ, δέχθηκε τα ισχυρότερα πλήγματα από το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Τα μάτια μας είναι ανοιχτά όσον αφορά το Ιράν», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά την εβδομαδιαία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Αναφερόμενος στον Τραμπ, πρόσθεσε: «Θα ακούσω ασφαλώς τις εντυπώσεις του από το ταξίδι του στην Κίνα, ίσως και άλλα ζητήματα. Σίγουρα υπάρχουν πολλές πιθανότητες και είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο».

Την περασμένη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε την Κίνα για σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Σι προσφέρθηκε να βοηθήσει στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, μιας κρίσιμης αρτηρίας για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου που έχει αποκλείσει το Ιράν, και ότι δεσμεύτηκε να μην αποστείλει στρατιωτικό εξοπλισμό για να ενισχύσει την Τεχεράνη στον πόλεμο.

Την Κυριακή, μετά την επιστροφή του από την Κίνα, ο Τραμπ ανάρτησε εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και τον απεικονίζει μαζί με έναν ναύαρχο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού μπροστά σε φουρτουνιασμένα νερά με αρκετά πλοία, ανάμεσά τους και ένα με ιρανική σημαία. Η λεζάντα έγραφε: «Ήταν η ηρεμία πριν από την καταιγίδα».



Πηγή: skai.gr

