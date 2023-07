Αδιανόητο έγκλημα στις ΗΠΑ: Παππούδες σκότωσαν στο ξύλο την 5χρονη εγγονή τους επειδή «λέρωσε» το εσώρουχό της

Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες ενός αδιανόητου εγκλήματος έρχονται στο φως στις ΗΠΑ, όπου ένα ζευγάρι, παππούς και γιαγιάς, σκότωσαν την εγγονή τους από το πολύ ξύλο.

Ο 62χρονος Κλεντ Έλγουντς και η 57χρονη Λίζα Τζόουνς, κατηγορούνται για φόνο πρώτου βαθμού, ως υπεύθυνοι για τον θάνατο της 5χρονης εγγονής τους, Τζάντα Μουρ.

On 07-16-2023, Klent Elwoods and Lisa Jones were charged with 1st degree murder for the death of their 5-year-old granddaughter, Jada Moore.



The Park Forest PD would like to remind the public that defendants are presumed to be innocent until proven guilty in a court of law. pic.twitter.com/aKMlkkZKsQ