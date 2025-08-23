Η Επιτροπή Αποφυλακίσεων της Καλιφόρνια απέρριψε την αίτηση αποφυλάκισης του Λάιλ Μενέντεζ, μία ημέρα μετά την αντίστοιχη αρνητική απόφαση για τον αδελφό του, Έρικ. Τα αδέλφια Μενέντεζ, που καταδικάστηκαν για τη δολοφονία των γονιών τους, Χοσέ και Κίτι, στο αρχοντικό τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989, είχαν ελπίδες αποφυλάκισης μετά από πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις υπέρ τους.

Ο Λάιλ, 57 ετών και θεωρούμενος ο «κυρίαρχος» αδελφός, μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση σε τρία χρόνια, με πιθανότητα μείωσης της περιόδου σε 18 μήνες για καλή διαγωγή. Ωστόσο, η Επιτροπή έκρινε ότι εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για την κοινωνία, επικαλούμενη τη σκληρότητα των εγκλημάτων, την έλλειψη αυτοελέγχου και λανθασμένες κρίσεις.

Η πρόεδρος της Επιτροπής, Τζούλι Γκάρλαντ, αναγνώρισε ως ειλικρινή τη μεταμέλειά του, αλλά σημείωσε πως «κάτω από την θετική εικόνα παραμένουν αντικοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως η εξαπάτηση, η υποτίμηση και η παραβίαση κανόνων».

Καθοριστικός παράγοντας στην απόφαση ήταν η μακροχρόνια χρήση παράνομων κινητών τηλεφώνων μέσα στη φυλακή, παρά το γεγονός ότι του είχε επιτραπεί η χρήση tablet. Ο Λάιλ παραδέχθηκε πρόσφατη παράβαση για κατοχή κινητού τον Μάρτιο, δικαιολογώντας την ανάγκη του για μεγαλύτερη ιδιωτικότητα.

Τα αδέλφια είχαν υποστηρίξει στη δίκη τους ότι οι δολοφονίες έγιναν σε αυτοάμυνα, λόγω ετών σεξουαλικής και συναισθηματικής κακοποίησης από τον πατέρα τους, ισχυρισμούς που η εισαγγελία απέρριψε, κάνοντας λόγο για «ψυχρούς και άπληστους» δολοφόνους που ήθελαν την περιουσία των γονιών τους.

Η άρνηση αποφυλάκισης στρέφει πλέον την προσοχή στον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος εξετάζει αίτημα χάριτος για τους δύο άνδρες – ενδεχόμενο πολιτικά ευαίσθητο, καθώς ο Νιούσομ φέρεται να εξετάζει υποψηφιότητα για την προεδρία. Παράλληλα, εκκρεμεί αίτημα για νέα δίκη με βάση νέα στοιχεία περί σεξουαλικής κακοποίησης στην παιδική τους ηλικία.

Ο εισαγγελέας Ίθαν Μίλιους αντιτάχθηκε στην αποφυλάκιση, αμφισβητώντας αν ο Λάιλ έχει «πραγματικά αναλάβει την ευθύνη» και τονίζοντας την αδυναμία του να «τηρήσει βασικούς κανόνες σε ένα αυστηρά δομημένο περιβάλλον».

Στην ακρόαση συμμετείχαν διαδικτυακά συγγενείς και υποστηρικτές του, με την ξαδέλφη του, Αϊλίν Κάνο, να δηλώνει ότι «ο Λάιλ δεν είναι πια ο άνθρωπος που μπήκε στη φυλακή πριν 35 χρόνια» και ότι η οικογένεια θα τον στηρίξει ώστε να μην αποτελέσει κίνδυνο για την κοινωνία.

Πηγή: skai.gr

