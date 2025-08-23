Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κήρυξε επίσημα τη Λωρίδα της Γάζας σε κατάσταση λιμού χθες Παρασκευή, με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου να εξεγείρεται, καταγγέλλοντας την έκθεση του οργανισμού ως «ξεδιάντροπο ψέμα», την ώρα που η κυβέρνησή του απειλεί να καταστρέψει ολοσχερώς την πόλη της Γάζας αν η Χαμάς δεν αποδεχτεί ειρήνη με τους όρους που θέτει.

Ο «λιμός της Γάζας» θα «μπορούσε να είχε αποφευχθεί» αν δεν υπήρχε «η συστηματική παρεμπόδιση του Ισραήλ», τόνισε στη Γενεύη ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών, ο Τομ Φλέτσερ.

«Το Ισραήλ δεν έχει πολιτική (πρόκλησης) λιμού. Το Ισραήλ έχει πολιτική πρόληψης του λιμού», αντέτεινε ο κ. Νετανιάχου, αποδίδοντας τις ελλείψεις, που δεν είναι παρά «προσωρινές» κατ’ αυτόν, στη «συστηματική κλοπή της βοήθειας» από τη Χαμάς, η έφοδος άνευ προηγουμένου του στρατιωτικού βραχίονα της οποίας στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 υπήρξε έναυσμα του συνεχιζόμενου πολέμου.

Έπειτα από μήνες προειδοποιήσεων του ΟΗΕ και ανθρωπιστικών ΜΚΟ, το ολοκληρωμένο πλαίσιο κατάταξης ως προς την επισιτιστική ασφάλεια (IPC), υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών με έδρα τη Γενεύη, επιβεβαίωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη λιμός στην περιφέρεια της Γάζας (βόρεια).

Η Χαμάς κάλεσε να αναληφθεί «άμεση δράση από τον ΟΗΕ», για να σταματήσει ο πόλεμος και να «ανοίξουν χωρίς περιορισμούς τα σημεία διέλευσης» ενόψει της «επείγουσας και συνεχούς εισόδου τροφίμων, φαρμάκων, νερού και καυσίμων».

Σύμφωνα με ειδικούς του ΟΗΕ, πάνω από μισό εκατομμύριο Γαζαίοι αντιμετωπίζουν «καταστροφικές» συνθήκες, το υψηλότερο επίπεδο διατροφικής κατάστασης κινδύνου του IPC, που χαρακτηρίζεται από τον λιμό και τον θάνατο.

Ο Ερυθρός Σταυρός κάλεσε το Ισραήλ, ως δύναμη κατοχής, να αναλάβει την ευθύνη για την κάλυψη «των βασικών αναγκών» των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Το Λονδίνο στηλίτευσε το «ηθικό σκάνδαλο».

«Δεν υπάρχει λιμός στη Γάζα», αντέτεινε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, κατηγορώντας το IPC πως συνέταξε «κατασκευασμένη έκθεση ‘ακριβώς στα μέτρα’ που ήθελε η Χαμάς».

Καθημερινά, δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στη Λωρίδα της Γάζας βλέπουν πλήθη Παλαιστινίων κάθε ηλικίας να πηγαίνουν, ωθούμενοι από την απόγνωση, σε σημεία όπου διανέμεται βοήθεια, με τις χαοτικές και φονικές σκηνές να είναι συχνές.

Σύμφωνα με το IPC, ο λιμός απειλείται να εξαπλωθεί στις περιφέρειες Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά) και Χαν Γιούνις (νότια) μέσα σε εβδομάδες, ως τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Ο ΟΗΕ εκτιμά σε σχεδόν ένα εκατομμύριο ανθρώπους τον πληθυσμό στην περιφέρεια της Γάζας (της πόλης της Γάζας και των περιχώρων της), ενώ σχεδόν μισό εκατομμύριο πολίτες βρίσκονται στη Ντέιρ αλ Μπάλα κι άλλο μισό εκατομμύριο και πλέον στη Χαν Γιούνις.

«Το να επιβάλλεται λιμός για στρατιωτικούς σκοπούς είναι έγκλημα πολέμου», θύμισε ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε για άλλη μια φορά «άμεση κατάπαυση του πυρός, την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων και πλήρη ανθρωπιστική πρόσβαση».

Στις αρχές Μαρτίου, οι αρχές του Ισραήλ επέβαλαν απόλυτο αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας, απαγορεύοντας τη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας, προκαλώντας πολύ σοβαρή έλλειψη τροφίμων.

Χαλάρωσε εν μέρει τον αποκλεισμό στα τέλη Μαΐου, όμως η διεθνής βοήθεια που επιτρέπει να εισέρχεται στον θύλακο έκτοτε κρίνεται εντελώς ανεπαρκής από τον ΟΗΕ και ανθρωπιστικές οργανώσεις, κάτι που αντικρούει η κυβέρνηση Νετανιάχου.

Στο μεταξύ χθες ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς απείλησε πως η πόλη της Γάζας θα καταστραφεί ολοσχερώς αν η Χαμάς δεν δεχτεί την ειρήνη με τους όρους του Ισραήλ.

«Σύντομα, θα ανοίξουν οι πύλες της κόλασης» ωσότου η Χαμάς δεχτεί «τους όρους» που τίθενται από το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου, κυρίως «την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον αφοπλισμό» του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος, ανέφερε ο υπουργός Κατς μέσω X.

Προχθές Πέμπτη το βράδυ ο κ. Νετανιάχου διέτασσε την έναρξη διαπραγματεύσεων «για την απελευθέρωση όλων των ομήρων» και το τέλος του πολέμου «με όρους που αποδέχεται το Ισραήλ».

Η τρέχουσα πρόταση των μεσολαβητών –Κατάρ, Αίγυπτος, ΗΠΑ– για νέα εκεχειρία στον θύλακο προβλέπει, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα αφεθούν ελεύθεροι όμηροι –μένουν 49, από τους οποίους όμως 27 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό– σε δυο χρόνους, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση παλαιστινίων κρατουμένων στο Ισραήλ.

Ο ισραηλινός στρατός, που ελέγχει το 75% της Λωρίδας της Γάζας κατά δημοσιεύματα, είδε να εγκρίνεται αυτή την εβδομάδα το σχέδιο επίθεσης στη μεγαλύτερη πόλη του θυλάκου και να ανακοινώνεται η επιστράτευση 60.000 εφέδρων.

Έκτοτε σφίγγει τον κλοιό στην πόλη της Γάζας.

Η πολιτική προστασία έκανε λόγο χθες για 57 νεκρούς στον θύλακο σε βομβαρδισμούς ή από πυρά του Ισραήλ.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται από το Ισραήλ στα μέσα ενημέρωσης στη Λωρίδα της Γάζας και τις δυσκολίες της πρόσβασης στο πεδίο εν μέσω πολέμου, το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο οποιονδήποτε απολογισμό ανακοινώνεται.

«Είναι λες και βρισκόμαστε στην κόλαση. Τρελαίνομαι», είπε η Ουμ Ιμπραχίμ Γιούνις, 43χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών, που βρίσκεται στα συντρίμμια του σπιτιού της στη Γάζα.

«Περιμένουμε τον θάνατο, έχουμε φτάσει στο σημείο να τον ευχόμαστε», πέταξε η Νιβίν Άχμεντ, 47χρονη μητέρα πέντε παιδιών, μαζί με τα οποία ζει σε σκηνή δυτικά της πόλης.

Στην έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 έχασαν τη ζωή τους στην ισραηλινή πλευρά 1.219 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 62.192 Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους άμαχοι, κατά τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.