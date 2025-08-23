Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, απέπεμψε τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Στρατιωτικών Πληροφοριών (DIA) και δύο ακόμη υψηλόβαθμους στρατιωτικούς διοικητές, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters. Πρόκειται για το τελευταίο βήμα της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στο πλαίσιο της εκκαθάρισης στελεχών στο Πεντάγωνο.

Δεν έγινε άμεσα γνωστός ο λόγος απομάκρυνσης του αντιστράτηγου Τζέφρι Κρους, επικεφαλής της DIA. Αμερικανός αξιωματούχος, υπό καθεστώς ανωνυμίας, ανέφερε ότι εκτός από τον Κρους, ο Χέγκσεθ διέταξε την απομάκρυνση του διοικητή των εφέδρων του Πολεμικού Ναυτικού και του επικεφαλής της Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων Ναυτικού.

Ο γερουσιαστής Μαρκ Γουόρνερ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, σχολίασε: «Η απόλυση ακόμη ενός υψηλόβαθμου αξιωματούχου εθνικής ασφάλειας υπογραμμίζει τη επικίνδυνη συνήθεια της κυβέρνησης Τραμπ να αντιμετωπίζει τις υπηρεσίες πληροφοριών ως τεστ αφοσίωσης αντί για εγγύηση ασφάλειας της χώρας».

Η απόλυση αποκαλύφθηκε αρχικά από την Washington Post και εντάσσεται σε μια σειρά κινήσεων του Τραμπ για την απομάκρυνση στρατιωτικών, στελεχών των υπηρεσιών πληροφοριών και διπλωματών που θεωρούνται ότι διαφωνούν με την πολιτική του.

Τον Απρίλιο, ο Τραμπ είχε αποπέμψει τον στρατηγό Τίμοθι Χο ως διευθυντή της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας (NSA), ενώ τον Φεβρουάριο είχε απομακρύνει τον στρατηγό Τσαρλς Κ. Μπράουν, αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, μαζί με άλλους πέντε ναυάρχους και στρατηγούς.

Η απομάκρυνση του Κρους ακολούθησε τη διαρροή προκαταρκτικής έκθεσης της DIA, η οποία ανέφερε ότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί της 22ας Ιουνίου σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις καθυστέρησαν το πρόγραμμα της Τεχεράνης μόνο για λίγους μήνες — σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς Τραμπ ότι οι στόχοι «εξολοθρεύτηκαν». Η διαρροή εξόργισε τον Τραμπ, με τον Λευκό Οίκο να χαρακτηρίζει την έκθεση «εντελώς λανθασμένη» και τον ίδιο τον πρόεδρο να επιτίθεται σε ΜΜΕ όπως το CNN και οι New York Times, αποκαλώντας τα «FAKE NEWS».

Η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι οι εκκαθαρίσεις εντάσσονται σε σχέδιο μείωσης του ομοσπονδιακού προϋπολογισμού και αντιμετώπισης της «πολιτικοποίησης» των υπηρεσιών πληροφοριών. Δύο ημέρες πριν από την απόλυση του Κρους, η διευθύντρια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τάλσι Γκάμπαρντ, ανακοίνωσε — κατ’ εντολή Τραμπ — την αφαίρεση των διαβαθμίσεων ασφαλείας από 37 νυν και πρώην στελέχη των υπηρεσιών.

Οι αφαιρέσεις διαβαθμίσεων έχουν ενταθεί κατά τη δεύτερη θητεία Τραμπ, περιλαμβάνοντας ακόμη και τον Τζο Μπάιντεν και την πρώην αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις. Παράλληλα, η Γκάμπαρντ προχώρησε σε την πρώτη μεγάλη αναδιοργάνωση της υπηρεσίας της, περικόπτοντας το προσωπικό κατά 40% έως την 1η Οκτωβρίου, με εξοικονόμηση άνω των 700 εκατ. δολαρίων ετησίως.

Πηγή: skai.gr

