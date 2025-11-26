Απούλητα, παρά τις συνεχείς εκπτώσεις των ιδιοκτητών στις τιμές, μένουν εδώ και χρόνια πολλά πολυτελή ακίνητα στον ουρανοξύστη 432 Park Avenue στο Μανχάταν – γνωστό ως Billionaires’ Row (Η σειρά των δισεκατομμυριούχων) - τον άλλοτε περιζήτητο ουρανοξύστη κατοικιών.

Η πλειοψηφία των 10 πολυτελών μονάδων που διαφημίζονται προς πώληση έχουν υποστεί χρόνια διαγραφών και μειώσεων τιμών, αλλά παραμένουν στα αζήτητα.

More disaster strikes for NYC’s cursed 432 Park tower — as Turkish designer seeks to offload her home for a loss https://t.co/2LTFXg163L pic.twitter.com/wdoiNLhT9B — New York Post (@nypost) November 25, 2025

Η τελευταία ενδεικτική περίπτωση είναι το πολυτελές διαμέρισμα της Τουρκάλας σχεδιάστριας ρούχων Naciye Kocak, στον 81ο όροφο, το οποίο διατίθεται προς πώληση αυτή τη στιγμή για 17,25 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η ιδιοκτήτρια προσπαθεί να το πουλήσει από το 2017.

Η τρέχουσα καταχώριση έχει μια έκπτωση στην τιμή πώλησης 18% από τα 21,15 εκατομμύρια δολάρια που πλήρωσε η Kocak για την αγορά του, το 2016.

Η χαμένη αίγλη του «προβληματικού» ουρανοξύστη

Με ύψος 425.5 μέτρα και 85 ορόφους, όταν ο Billionaires’ Row έκανε το ντεμπούτο του το 2015, ήταν το τρίτο ψηλότερο κτίριο κατοικιών στη Νέα Υόρκη και ο ψηλότερος οικιστικός ουρανοξύστης στο Δυτικό Ημισφαίριο, προσελκύοντας συμβόλαια αγοράς που γινόταν πρωτοσέλιδα.

Σύντομα όμως ακολούθησαν ισχυρισμοί για ρωγμές σκυροδέματος, ελαττωματικούς ανελκυστήρες, υπερβολικό θόρυβο, διαρροές, διακοπές ρεύματος και άλλους λειτουργικούς « πονοκεφάλους» για τους ιδιοκτήτες.

Το διοικητικό συμβούλιο του πύργου έχει μηνύσει τους κατασκευαστές στο Ανώτατο Δικαστήριο της Πολιτείας της Νέας Υόρκης δύο φορές, πρώτα το 2021 για φερόμενα κατασκευαστικά και σχεδιαστικά ελαττώματα, και ξανά νωρίτερα φέτος, αυτή τη φορά κατηγορώντας τους κατασκευαστές για μαζική απάτη.

Οι κατασκευαστές του πύργου έχουν αρνηθεί σθεναρά τους ισχυρισμούς, ισχυριζόμενοι ότι ο πύργος είναι ασφαλής.

Παρόλα αυτά άλλη μία «ρωγμή» στη φήμη του πύργου σημειώθηκε τον περασμένο μήνα, όταν οι New York Times δημοσίευσαν μια ανησυχητική αναφορά για ρωγμή στην πρόσοψη από σκυρόδεμα του κτιρίου.

Το κτίριο είναι σύμφωνο με τους κανονισμούς και δεν υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης, ανέφεραν οι Times, αλλά η λευκή πρόσοψή του ραγίζει εδώ και χρόνια.

Μάλιστα, μηχανικοί δήλωσαν στους Times ότι φοβούνται ότι κομμάτια του υλικού θα μπορούσαν να πέσουν στο οδόστρωμα, με κίνδυνο για τους πεζούς, εάν δεν πραγματοποιηθεί σύντομα μια ανακαίνιση, ύψους 160 εκατομμυρίων δολαρίων.

Παρόλα αυτά, κορυφαίοι μεσίτες και κάτοικοι δήλωσαν πρόσφατα στην εφημερίδα The Post ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να θέλουν να ζήσουν στον εμβληματικό ουρανοξύστη, παρά το γεγονός ότι συνολικά 10 διαμερίσματα έκλεισαν το 2024 και μπαίνουν συνεχώς νέα ενοικιαστήρια.

Πηγή: skai.gr

