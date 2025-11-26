Μετά τη διαρροή του διαλόγου του με τον Αμερικανό ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε σήμερα ότι το τελευταίο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία απαιτεί «σοβαρή ανάλυση» από τη Μόσχα και δεν έχει συζητηθεί μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων σε συνάντηση στο Αμπού Ντάμπι αυτή την εβδομάδα.

Ο Ουσάκοφ δήλωσε ότι εκπρόσωποι των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών βρέθηκαν στην πόλη του Κόλπου για να συναντηθούν με τους Ουκρανούς ομολόγους τους και να συζητήσουν «πολύ ευαίσθητα θέματα», όπως οι ανταλλαγές αιχμαλώτων.

Ενώ βρίσκονταν εκεί, συνάντησαν επίσης τον Αμερικανό υπουργό Στρατού Νταν Ντρίσκολ, δήλωσε χθες στο Reuters Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Ουσάκοφ δήλωσε ότι η συνάντηση με τον Αμερικανό αξιωματούχο ήταν μη προγραμματισμένη και ότι το πιο πρόσφατο ειρηνευτικό σχέδιο που εκπόνησαν οι ΗΠΑ δεν συζητήθηκε. Δεν διευκρίνισε για τι ακριβώς συζήτησαν.

«Όχι, το ειρηνευτικό σχέδιο δεν συζητήθηκε στο Αμπού Ντάμπι. Το ειρηνευτικό σχέδιο δεν έχει συζητηθεί λεπτομερώς με κανένα», δήλωσε ο Ουσάκοφ στο Πάβελ Ζαρούμπιν, δημοσιογράφο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης.

«Το είδαμε, μας δόθηκε, αλλά δεν έχουν γίνει ακόμα συζητήσεις».

Ο Ουσάκοφ πρόσθεσε ότι οι προτάσεις απαιτούν «πραγματικά σοβαρή ανάλυση, σοβαρή συζήτηση».

«Ορισμένα σημεία, μπορούμε να πούμε ότι είναι θετικά, αλλά πολλά άλλα χρήζουν ιδιαίτερης συζήτησης μεταξύ ειδικών», δήλωσε στη ρωσική κρατική τηλεόραση ο Ουσάκοφ.

«Για τη διαρροή; Θα ανταλλάξουμε απόψεις τηλεφωνικά»

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, ερωτώμενος σήμερα για τη διαρροή της τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Γουίτκοφ, χαρακτήρισε το περιστατικό απαράδεκτο.

Ο Ουσάκοφ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους εάν θα ρωτήσει τον Γουίτκοφ για τη διαρροή όταν ο Αμερικάνος αξιωματούχος θα επισκεφθεί τη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα για να συναντήσει τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Για τη διαρροή; Θα ανταλλάξουμε απόψεις τηλεφωνικά», απάντησε ο Ουσάκοφ.

Ο Ουσάκοφ δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι κάποια από αυτά που διέρρευσαν είναι «ψευδή» και ότι δεν θα σχολιάσει τα υπόλοιπα διότι το τηλεφώνημα ήταν εμπιστευτικό. Η διαρροή συζήτησης ενός σοβαρού θέματος είναι «φυσικά απαράδεκτη», πρόσθεσε.

Ο Ουσάκοφ δήλωσε νωρίτερα ότι η διαρροή της τηλεφωνικής συνομιλίας ήταν απόπειρα να μπουν εμπόδια στις συνομιλίες για μια ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

